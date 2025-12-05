僅發表一季就走人！Versace創意總監「閃電離職」背後原因曝光

記者鮑璿安／綜合報導

義大利精品品牌 Versace 近日傳出重大人事變動，甫於今年九月在米蘭發表首秀、並獲得外界好評的創意總監 Dario Vitale，確定將於 2025 年 12 月 12 日離任，僅發表一季就匆匆卸任，不免引發外界諸多遐想。品牌發布聲明指出，Versace 與 Vitale 已「共同決定結束合作」，並感謝他在過渡期間對品牌創意策略所做的貢獻。

▲於今年九月在米蘭發表首秀、並獲得外界好評的Versace 創意總監 Dario Vitale（左），確定將於 2025 年 12 月 12 日離任 。（圖／品牌IG）

消息公布僅在 Prada 集團完成以 14.4 億美元收購 Versace 的兩天後，引發業界高度關注。該交易自四月宣布以來，外界即多次揣測 Vitale 是否將續任，而此次人事案被視為 Prada 正式接手後的第一項重大調整，聲明由新任執行主席 Lorenzo Bertelli 親自簽署，他亦同時擔任 Prada 集團的首席行銷長與 CSR 負責人。

Vitale 過去 15 年於 Miu Miu 擔任重要設計職位，今年接手 Versace 後推出的首季系列以大膽的性感風格及戲劇化造型獲得外界討論。他的作品主張將緊身背心露出身體線條，與近年流行的安靜奢華風格形成強烈對比，因而引發時尚圈反思。該場大秀未依循常見的強勢行銷前導，但仍成功吸引編輯與買手的目光，更是品牌 47 年以來首度由非 Gianni 或 Donatella Versace 主導的系列。

Prada 集團執行長 Andrea Guerra 先前曾在論壇上表示，接手 Versace 的初期目標是確保穩定發展，外界因此推測，集團可能希望尋求更符合其長期規劃的創意領導者。Versace 表示，新的創意總監將於稍後公布，隨著 Prada 正式主導品牌重組，業界正關注 Versace 是否將迎來風格轉向。