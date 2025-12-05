fb ig video search mobile ETtoday

Pantone2026年度代表色「雲舞白」！寧靜白色背後的深刻含義曝光

>

記者鮑璿安／綜合報導

又來到一年的尾聲，面對快速變動的世界，全球色彩權威 Pantone 宣布 2026 年度代表色為 PANTONE 11-4201 Cloud Dancer（雲舞白） ，一款象徵平靜、自省與重啟力量的柔霧白色。Pantone 指出，Cloud Dancer 的誕生，是當代社會重新尋找「安靜」與「喘息空間」的共同心聲，在混亂與噪音之間，為人們開啟一處能專注、能放鬆、也能重新感受內在聲音的色彩避風港。

Pantone Color Institute 副總裁 Laurie Pressman 表示，Cloud Dancer 如同一張全新的白畫布，她指出，當我們剝去過時的框架與思維，新的想法與可能性就能自然浮現；這種輕盈、空氣般的白色，讓想像得以漂浮，創造力有了呼吸與發展的餘裕。這款白色讓人暫時遠離干擾，使心緒更穩定，也讓思考得以更純粹。

當然，作為色彩結構中的關鍵色，它能與所有色調協調共存，無論在時尚、家居、科技或工業設計中，都能成為作品的亮點或基底。這種包容性，使 Cloud Dancer 同時具備柔美、俐落與現代氣質，也反映新一年設計語言朝向「輕柔、安定、純淨」的大方向，讓心靈重新沉澱，使靈感得以自然生長。

關鍵字：

Pantone, 年度色, 雲舞白, 設計趨勢, 色彩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場

「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場

為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響

為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選 便祕好苦惱！「5種水果」有助排便　蘋果帶皮吃最好 7款適合自然捲的韓系燙髮推薦！日常好整理、捲度撐超久不變形不毛躁 懶人星座Top 3公開！　第1名能不麻煩就別麻煩「慢慢來最快」 天冷底妝容易卡粉？「做好3件事」讓粉底貼膚不起屑 為什麼越努力越累？3件事教你溫柔「停下內耗」不再困在情緒裡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面