Pantone2026年度代表色「雲舞白」！寧靜白色背後的深刻含義曝光

記者鮑璿安／綜合報導

又來到一年的尾聲，面對快速變動的世界，全球色彩權威 Pantone 宣布 2026 年度代表色為 PANTONE 11-4201 Cloud Dancer（雲舞白） ，一款象徵平靜、自省與重啟力量的柔霧白色。Pantone 指出，Cloud Dancer 的誕生，是當代社會重新尋找「安靜」與「喘息空間」的共同心聲，在混亂與噪音之間，為人們開啟一處能專注、能放鬆、也能重新感受內在聲音的色彩避風港。

Pantone Color Institute 副總裁 Laurie Pressman 表示，Cloud Dancer 如同一張全新的白畫布，她指出，當我們剝去過時的框架與思維，新的想法與可能性就能自然浮現；這種輕盈、空氣般的白色，讓想像得以漂浮，創造力有了呼吸與發展的餘裕。這款白色讓人暫時遠離干擾，使心緒更穩定，也讓思考得以更純粹。

當然，作為色彩結構中的關鍵色，它能與所有色調協調共存，無論在時尚、家居、科技或工業設計中，都能成為作品的亮點或基底。這種包容性，使 Cloud Dancer 同時具備柔美、俐落與現代氣質，也反映新一年設計語言朝向「輕柔、安定、純淨」的大方向，讓心靈重新沉澱，使靈感得以自然生長。