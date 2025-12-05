法國Duralex光影展中山站亮相　玻璃杯變成光影畫筆超好拍

▲Duralex 在台舉辦 《收藏／日常》光影共創藝術展。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國強化玻璃品牌 Duralex 迎來 80 周年，首次在台舉辦 《收藏／日常》光影共創藝術展，以光影裝置、玻璃工藝與互動體驗，重新詮釋玻璃杯的日常價值。展覽從「收藏」與「日常」兩個角度出發，帶觀者看到玻璃器皿不只是家中用品，也能是具有設計故事與法式美學的生活收藏。展期即起至 12／7 在台北 PPP 時尚藝文空間登場。

法國國民品牌 Duralex，其杯款與生活用品是從米其林餐廳到一般家庭都能看見的日常器皿，入手價相當親民，設計感卻不打折。這次展覽以「藝術走入生活」為主題，將經典杯款與光影技術結合，打造兼具美術館感與互動趣味的空間。





展場透過循序漸進的動線，帶觀者從認識玻璃工藝、欣賞經典杯款，到親自操作光影實驗，讓玻璃器皿在折射、反射之間呈現不同層次，呈現日常物件的另一種魅力。現場以大量色彩、光暈與視覺錯視打造法式濾鏡效果，無論是收藏家、設計迷或喜歡拍照的人，都能在杯身折射裡找到獨特的視覺驚喜。

展區內呈現 Duralex 80 年來具代表性的杯款，包括最為人熟悉的 Picardie 系列，也帶來與法國同步推出的晶曜黑與冰霧白兩款新色，以霧面與鋼琴烤漆質地強調法式現代感。此外，帶有生活感色彩的 Versailles 系列馬克杯、圓潤造型的 Gigogne 校園杯，以及展現天然礦物琥珀色調的 Lys 系列亦有展出。

展覽最具參與感的亮點是「光影互動區」，觀者可手持玻璃杯，運用杯身的稜線與弧面讓光線在空間中散開、流動或重組，創造獨一無二的光影紋理。這裡不只是展示玻璃，而是讓玻璃變成創作工具，讓每一次轉動都能變成即興的視覺作品。而參觀者完成指定動作即可獲得「幸運許願幣」，投入天井許願池有機會把 Duralex 經典杯款直接帶回家。

Duralex《收藏／日常》光影共創藝術展即起至 12／7 在台北 PPP 時尚藝文空間展出，每日開放時段略有不同，觀展免費。更多品牌與商品資訊可至官方網站查詢。

▲LE CREUSET推出歡樂耶誕系列，融入冬日花環浮雕設計。（圖／品牌提供）

隨著年末節慶氛圍升溫，同樣來自法國的 LE CREUSET 也推出 2025 最新「歡樂耶誕系列」，主題以冬日花環作延伸設計，將槲寄生與冬青葉的圖案化為鍋蓋立體浮雕，搭配紅、白與新增的海岸藍，營造濃厚節慶感。從鑄鐵鍋到瓷器杯盅，整系列多以金色蓋頭或節慶色塊搭配，上桌視覺效果滿分，呈現使用者的細膩品味。

「歡樂耶誕系列」以槲寄生象徵祝福、冬青象徵平安繁盛，兩種花卉圖案以浮雕形式呈現在鍋蓋上，具有更多層次感。主色除了櫻桃紅與棉花白，今年再加入海岸藍，使節慶色調不再侷限於濃烈紅白，也能帶出另一股清新的年末氛圍。

琺瑯鑄鐵媽咪鍋蓋完整環繞槲寄生圖騰，搭配金色蓋頭，日常煮食或作為年末禮物都具辨識度；琺瑯鑄鐵圓鍋則以冬青枝葉為主角，蓋頭改為金色星型，象徵聖誕樹頂端的星星，售價 19,050 元至 19,650 元。

此外也同步推出瓷器小物，讓使用者在桌上延伸更多節慶場景，包括杯身造型簡單，與節慶色系一致的歡樂耶誕英式馬克杯，還有迷你圓烤盅，提供小點、前菜與甜點的點睛器具，如布朗尼、烤布蕾或濃湯分裝容器都好用，售價 1,650 元至 1,850 元。