fb ig video search mobile ETtoday

說流行／Gucci包全進化！Demna以雕塑感重塑酒神包、早秋大玩90年代性感

>

記者鮑璿安／綜合報導  圖／品牌提供

Gucci新任創意總監 Demna在9月時發表的首個系列《La Famiglia》，以回歸品牌核心本源的方式打下第一章節，而近日再度交出2026 早秋系列「Generation Gucci」，由 Demna 親自拍攝形象照，透過鏡頭重組 Gucci 不同時代的視覺語言與品牌符號，將復古能量與未來輪廓疊合成一個多時空交錯的 Gucci 宇宙。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

Demna 從上任初期便強調，他對 Gucci 的重新想像並非快速推翻，而是回到品牌歷史深處，研究其在 70、80、90 年代的不同個性，再以他擅長的結構重組、削減多餘裝飾與極簡未來主義語彙重新出發。本季可看到他明顯向 Tom Ford 時期的 90 年代 Gucci 致敬，大量黑色與金屬元素、極短裙線與雕塑般的身形比例，都讓人瞬間捕捉那個時代的魅力。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

造型開場以典藏絲質斜紋製成的輕盈剪裁出現，織法刻意保留時光痕跡，彷彿將歷史直接置入布料。女士西裝捨棄傳統釦飾，以極簡扣件讓輪廓更純然；極簡丹寧則以無接縫工藝打造，隱形釦子與口袋使身體線條成為視覺焦點。外套是本季的另一大亮點，Demna 運用羔羊毛、絲綢、山羊毛與羽毛，在輕薄底布上構築出如晨袍般飄逸、卻帶戲劇張力的外套輪廓。派對服以內衣靈感延伸，運用絲質襯衫、垂墜迷你裙、雪紡禮服刻畫出奢華但不喧鬧的性感。

Demna 一貫拿手的運動與街頭語彙也融入系列，像是重新詮釋 70、90 年代元素的賽車夾克，加入經典 Web 綠紅織帶；腰帶釦頭首次以切割線條重構經典 Double G，讓舊標誌以極新形態再生。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

本季包款充滿雕塑性與實驗感，幾乎每一套造型都有對應搭配的包款，用強烈語言定義 Demna 時代的 Gucci。

• Dionysus 包款：大眾熟悉的酒神包被轉譯成現代的處理方式，大量出現在本季形象照中，硬挺廓形，光影落在包面上呈現近似建築的切面感。

• Jackie 1961 ：微型方包讓 90 年代感更純粹；而放大比例版本以柔軟小牛皮或鱷魚皮打造，展現 Demna 擅長的誇張比例處理。

• Lunetta Phone+ ：以 GG Monogram 結合鍊甲材質，彷彿為日常必需品打造一套迷你盔甲，兼具科技感與實用性。

形象照中，模特們穿梭在巨大投影與陰影之間，彷彿置身虛構舞台。金屬光澤的超短貼身套裝搭配尖頭金屬細節高跟鞋，呈現冷冽、精準的性感；蓬鬆羽毛外套與銀白手袋組成極簡卻張力十足的冬季派對造型，主打一種實穿卻依舊強勢的時尚態度。

同場加映

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

Valentino 范倫鐵諾日前正式推出全新 DeVain 包款，由創意總監 Alessandro Michele 主導，以柔軟廓形和解構筆觸重新演繹經典 Vain 系列，呈現一種介於「優雅與率性」之間的當代女性氣質。值得一提的是，這次全新 DeVain 系列共推出 27 種設計，滿足多樣化需求，也成功讓人陷入選擇困難之中。從純色納帕皮、金屬皮，到手工鉤編拉菲草、彩色水晶羊羔毛、珍稀皮革與天鵝絨等材質，大幅拓展品牌的工藝語彙。每款皆附上 可壓印姓名縮寫的皮革標籤，體現更個人化的高級配件體驗。此外，Valentino 也邀請九位國際藝術家以 DeVain 為靈感打造數位創意作品，從影像折射、AI 幻境到古典畫作重構，呈現包款的多元美學。

關鍵字：

Gucci, Demna, 早秋系列, 時尚, 復古

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

為何女生越來越愛年下男？「5大理由」揭秘 　帶來愛情流動感是主因

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

5個習慣讓你「默默破財」　戒掉一年存款有感增加 新劇《狙擊蝴蝶》中爆美！陳妍希傳授「2分鐘淋巴瘦臉操」　 愛還在、為何選擇離婚？網公認：不想再把自己耗盡了 永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 《一吻爆炸》甜到炸出排行榜！安恩真私服穿搭同步爆紅、5 套日常時髦風格立刻筆記 婚前必看！另一半恐是「媽寶」的4個特點　重大決定自己無法做主

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面