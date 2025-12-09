說流行／Gucci包全進化！Demna以雕塑感重塑酒神包、早秋大玩90年代性感

記者鮑璿安／綜合報導 圖／品牌提供

Gucci新任創意總監 Demna在9月時發表的首個系列《La Famiglia》，以回歸品牌核心本源的方式打下第一章節，而近日再度交出2026 早秋系列「Generation Gucci」，由 Demna 親自拍攝形象照，透過鏡頭重組 Gucci 不同時代的視覺語言與品牌符號，將復古能量與未來輪廓疊合成一個多時空交錯的 Gucci 宇宙。

Demna 從上任初期便強調，他對 Gucci 的重新想像並非快速推翻，而是回到品牌歷史深處，研究其在 70、80、90 年代的不同個性，再以他擅長的結構重組、削減多餘裝飾與極簡未來主義語彙重新出發。本季可看到他明顯向 Tom Ford 時期的 90 年代 Gucci 致敬，大量黑色與金屬元素、極短裙線與雕塑般的身形比例，都讓人瞬間捕捉那個時代的魅力。

造型開場以典藏絲質斜紋製成的輕盈剪裁出現，織法刻意保留時光痕跡，彷彿將歷史直接置入布料。女士西裝捨棄傳統釦飾，以極簡扣件讓輪廓更純然；極簡丹寧則以無接縫工藝打造，隱形釦子與口袋使身體線條成為視覺焦點。外套是本季的另一大亮點，Demna 運用羔羊毛、絲綢、山羊毛與羽毛，在輕薄底布上構築出如晨袍般飄逸、卻帶戲劇張力的外套輪廓。派對服以內衣靈感延伸，運用絲質襯衫、垂墜迷你裙、雪紡禮服刻畫出奢華但不喧鬧的性感。

Demna 一貫拿手的運動與街頭語彙也融入系列，像是重新詮釋 70、90 年代元素的賽車夾克，加入經典 Web 綠紅織帶；腰帶釦頭首次以切割線條重構經典 Double G，讓舊標誌以極新形態再生。

本季包款充滿雕塑性與實驗感，幾乎每一套造型都有對應搭配的包款，用強烈語言定義 Demna 時代的 Gucci。

• Dionysus 包款：大眾熟悉的酒神包被轉譯成現代的處理方式，大量出現在本季形象照中，硬挺廓形，光影落在包面上呈現近似建築的切面感。

• Jackie 1961 ：微型方包讓 90 年代感更純粹；而放大比例版本以柔軟小牛皮或鱷魚皮打造，展現 Demna 擅長的誇張比例處理。

• Lunetta Phone+ ：以 GG Monogram 結合鍊甲材質，彷彿為日常必需品打造一套迷你盔甲，兼具科技感與實用性。

形象照中，模特們穿梭在巨大投影與陰影之間，彷彿置身虛構舞台。金屬光澤的超短貼身套裝搭配尖頭金屬細節高跟鞋，呈現冷冽、精準的性感；蓬鬆羽毛外套與銀白手袋組成極簡卻張力十足的冬季派對造型，主打一種實穿卻依舊強勢的時尚態度。

同場加映

Valentino 范倫鐵諾日前正式推出全新 DeVain 包款，由創意總監 Alessandro Michele 主導，以柔軟廓形和解構筆觸重新演繹經典 Vain 系列，呈現一種介於「優雅與率性」之間的當代女性氣質。值得一提的是，這次全新 DeVain 系列共推出 27 種設計，滿足多樣化需求，也成功讓人陷入選擇困難之中。從純色納帕皮、金屬皮，到手工鉤編拉菲草、彩色水晶羊羔毛、珍稀皮革與天鵝絨等材質，大幅拓展品牌的工藝語彙。每款皆附上 可壓印姓名縮寫的皮革標籤，體現更個人化的高級配件體驗。此外，Valentino 也邀請九位國際藝術家以 DeVain 為靈感打造數位創意作品，從影像折射、AI 幻境到古典畫作重構，呈現包款的多元美學。