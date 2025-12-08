fb ig video search mobile ETtoday

11款千元到2萬元內買到聖誕神級飾品推薦！被Ariana升火的Swarovski限定款

>

11款千元~2 萬元內買到的聖誕神級飾品推薦！被Ariana升火的Swarovski限定款

▲千元到2萬元內擁有的精緻精品級珠寶推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

聖誕節就是一年一度變漂亮的季節！尤其在派對、聚餐、交換禮物輪番上陣的年末時刻，一件能在燈光下閃得恰到好處的飾品，絕對是提升穿搭質感的最快捷徑。從千元到2萬元內擁有的精緻精品級珠寶，今年聖誕飾品選擇多到讓人忍不住想把購物車塞滿。

聖誕飾品推薦：Ariana Grande搶先上身Swarovski Millenia、Matrix Crash系列

聖誕節的儀式感從哪開始？不是交換禮物、不是聖誕樹，而是能讓你在燈光下瞬間發光的飾品！年末氛圍愈濃，穿搭就愈需要亮度神器點火，毫無懸念直接入手Swarovski準沒錯。2025年聖誕企劃由全球品牌代言人、葛萊美得主Ariana Grande親自開場，畫面根本像聖誕精靈降臨凡間。

11款千元~2 萬元內買到的聖誕神級飾品推薦！被Ariana升火的Swarovski限定款

▲Ariana Grande搶先上身Swarovski Millenia、Matrix Crash系列。（圖／品牌提供）

Ariana亞莉安娜佩戴的Millenia系列與Matrix Crash系列，每一件都閃到像自帶流星濾鏡，手腕疊戴層次、頸間光芒流動，隨舞姿搖曳的璀璨感完全無法忽視。這季的Swarovski不只是飾品，是會直接提升節慶造型質感的「高光開關」。

11款千元~2 萬元內買到的聖誕神級飾品推薦！被Ariana升火的Swarovski限定款

▲Swarovski Matrix Y形項鏈／18,000元，Millenia手錶／16,000元，Millenia 手鐲／9,500元。（圖／品牌提供）

聖誕飾品推薦：agnès b. 聖誕系列首飾

agnès b. 2025聖誕首飾系列，以精緻細膩的設計交織出節慶氛圍。融合層疊細鍊和閃耀星形水晶與柔潤小珍珠，如冬夜裡繁星綻放的璀璨，於節慶派對中綻放迷人光芒。

11款千元~2 萬元內買到的聖誕神級飾品推薦！被Ariana升火的Swarovski限定款

▲agnès b. 2025聖誕首飾系列。。（圖／品牌提供）

手鍊及項鍊以三層和雙層細鍊呈現豐富層次，鍊身錯落有致地點綴珍珠、圓形與星形水晶，和標誌性b. Logo吊墜，細節精緻而優雅。採用925純銀鍍18K金，折射出柔和光澤，展現充滿細節的法式風格。

11款千元~2 萬元內買到的聖誕神級飾品推薦！被Ariana升火的Swarovski限定款

▲Christmas Canopy層次手鍊／7,580元，雙鍊珍珠手鍊／7,580元。（圖／品牌提供）

流蘇耳環以長短不同細鍊串接多樣墜飾，隨著步伐輕盈搖曳，為耳畔增添一抹靈動光采。戒指由三環巧妙堆疊而成，可拆戴設計，自由疊搭或分別佩戴，從華麗到清新簡約通通get。

11款千元~2 萬元內買到的聖誕神級飾品推薦！被Ariana升火的Swarovski限定款

▲Christmas Canopy星光垂墜耳環／5,980元，耳環／4,280元，戒指／5,580元，珍珠垂墜耳環／4,280元。（圖／品牌提供

聖誕飾品推薦：Les Néréides聖誕餅乾系列

Les Néréides以愛心與星星造型的餅乾為主角，點綴珍珠與紅色蝴蝶結，搭配甜蜜的琺瑯糖霜筆觸，重現聖誕節廚房裡的溫暖香氣。小巧精緻的設計，為造型增添一抹節慶的俏皮與浪漫。

11款千元~2 萬元內買到的聖誕神級飾品推薦！被Ariana升火的Swarovski限定款

▲Les Néréides 胡桃鉗進行曲-聖誕餅乾手鍊／4,300元；聖誕餅乾耳環／5,000元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
LINE Pay Money開通僅3步驟！　iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看
陳為民批國恥！全台測速照相1809支「裝最多前3縣市出爐」
原始連結

關鍵字：

周刊王, 聖誕節, 飾品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

必學冬天單品清潔法：洗毛衣不縮水、床單更透白無油味 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 2025毛毛鞋推薦！最保暖又實穿8款必收清單　UGG、Crocs根本細腿神鞋 斷掉一個人最好的方式：不是封鎖，而是不再以他為中心！ 為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響 旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面