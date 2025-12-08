11款千元到2萬元內買到聖誕神級飾品推薦！被Ariana升火的Swarovski限定款

▲千元到2萬元內擁有的精緻精品級珠寶推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

聖誕節就是一年一度變漂亮的季節！尤其在派對、聚餐、交換禮物輪番上陣的年末時刻，一件能在燈光下閃得恰到好處的飾品，絕對是提升穿搭質感的最快捷徑。從千元到2萬元內擁有的精緻精品級珠寶，今年聖誕飾品選擇多到讓人忍不住想把購物車塞滿。

聖誕飾品推薦：Ariana Grande搶先上身Swarovski Millenia、Matrix Crash系列

聖誕節的儀式感從哪開始？不是交換禮物、不是聖誕樹，而是能讓你在燈光下瞬間發光的飾品！年末氛圍愈濃，穿搭就愈需要亮度神器點火，毫無懸念直接入手Swarovski準沒錯。2025年聖誕企劃由全球品牌代言人、葛萊美得主Ariana Grande親自開場，畫面根本像聖誕精靈降臨凡間。

▲Ariana Grande搶先上身Swarovski Millenia、Matrix Crash系列。（圖／品牌提供）



Ariana亞莉安娜佩戴的Millenia系列與Matrix Crash系列，每一件都閃到像自帶流星濾鏡，手腕疊戴層次、頸間光芒流動，隨舞姿搖曳的璀璨感完全無法忽視。這季的Swarovski不只是飾品，是會直接提升節慶造型質感的「高光開關」。

▲Swarovski Matrix Y形項鏈／18,000元，Millenia手錶／16,000元，Millenia 手鐲／9,500元。（圖／品牌提供）

聖誕飾品推薦：agnès b. 聖誕系列首飾

agnès b. 2025聖誕首飾系列，以精緻細膩的設計交織出節慶氛圍。融合層疊細鍊和閃耀星形水晶與柔潤小珍珠，如冬夜裡繁星綻放的璀璨，於節慶派對中綻放迷人光芒。

▲agnès b. 2025聖誕首飾系列。。（圖／品牌提供）



手鍊及項鍊以三層和雙層細鍊呈現豐富層次，鍊身錯落有致地點綴珍珠、圓形與星形水晶，和標誌性b. Logo吊墜，細節精緻而優雅。採用925純銀鍍18K金，折射出柔和光澤，展現充滿細節的法式風格。

▲Christmas Canopy層次手鍊／7,580元，雙鍊珍珠手鍊／7,580元。（圖／品牌提供）



流蘇耳環以長短不同細鍊串接多樣墜飾，隨著步伐輕盈搖曳，為耳畔增添一抹靈動光采。戒指由三環巧妙堆疊而成，可拆戴設計，自由疊搭或分別佩戴，從華麗到清新簡約通通get。

▲Christmas Canopy星光垂墜耳環／5,980元，耳環／4,280元，戒指／5,580元，珍珠垂墜耳環／4,280元。（圖／品牌提供



聖誕飾品推薦：Les Néréides聖誕餅乾系列

Les Néréides以愛心與星星造型的餅乾為主角，點綴珍珠與紅色蝴蝶結，搭配甜蜜的琺瑯糖霜筆觸，重現聖誕節廚房裡的溫暖香氣。小巧精緻的設計，為造型增添一抹節慶的俏皮與浪漫。

▲Les Néréides 胡桃鉗進行曲-聖誕餅乾手鍊／4,300元；聖誕餅乾耳環／5,000元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看

▸ 陳為民批國恥！全台測速照相1809支「裝最多前3縣市出爐」

▸ 原始連結