2025秋冬韓妞流行哪些外套？麂皮外套、羔羊外套　直接照著買同款

冷氣團即將來襲，是時候搬出禦寒外套啦！2025冬天的韓妞衣櫥也掀起一波混合實穿與時髦的外套熱潮，從蓬鬆感滿滿的羽絨外套、俐落剪裁的毛呢大衣，到韓女最愛的麂皮外套、毛毛皮草外套都全面回歸。風格上強調「比例感」與「材質對比」，不論是學生感通勤穿搭，還是氣質系約會造型，都能在這波冬季趨勢中找到屬於自己的完美外套。

▲韓國冬天流行外套。（圖／IG@y.hyein）

2025韓國冬天流行外套：麂皮外套

麂皮外套今年秋冬幾乎佔據了韓國街頭，尤其是帶點復古氣息的麂皮飛行員外套版型，在韓妞穿搭中出鏡率超高。麂皮質地多了份柔和與溫潤的觸感，既有造型感又能顯氣質，配色上則依舊是經典的棕色系為主流色，焦糖棕、暖栗棕、深可可色最受歡迎，不僅襯膚顯白，還自帶「冬季氛圍感」。不論搭配白褲、柔美感連衣裙或是半裙都能輕鬆穿出韓系街頭感與時髦層次感。

▲（圖／IG@mulbada、IG@ch_amii）

▲（圖／depound、RAIVE）

▲（圖／IG@y.hyein、IG@pure_hwang、IG@1017kk）

▲（圖／IG@sumoio、IG@youuuuuume）

2025韓國冬天流行外套：皮外套

2025冬季韓國「皮外套」風潮全面回歸，但今年更講究「做舊感」與「廓形比例」。復古皮革帶點霧面與微皺質地，呈現出自然磨損的歲月感，既酷又有故事感。版型上則以微寬肩、略長剪裁為主，打造出隨性慵懶的「男友風」氛圍。可以發現韓妞們很喜歡以紗的單品去搭配皮外套，材質的碰撞也會讓穿搭更有層次豐富度！

▲（圖／IG@h.yeli、IG@meinmere）

▲（圖／IG@__fosa、IG@y.hyein）

▲（圖／IG@douneo、IG@gyoe_re）

2025韓國冬天流行外套：毛呢外套

經典不敗的「毛呢外套」是韓妞們衣櫥裡的投資級外套，不論是長版落地剪裁，還是短版箱型設計，都能輕鬆展現俐落氣質與高級感。配色方面，2025年主打燕高級灰、駝色、奶油米白等柔和中性色，兼具溫柔氛圍與高級實穿度。搭配高領針織、牛仔褲或長裙，就能打造出經典韓系冬日通勤Look。另外，今年也很流行立領版型的毛呢外套，除了能修飾頸部線條，還能在寒風中加強保暖效果！

▲（圖／IG@1017kk、IG@y.hyein）

▲（圖／IG@kkyeongeun_、IG@gyoe_re、IG@seoziyeon）

▲（圖／IG@ch_amii）

▲（圖／IG@kkyeongeun_、IG@1017kk）

2025韓國冬天流行外套：羔羊外套

今年韓國不少品牌也推出這種「皮毛一體」的羔羊外套（Shearling Jacket），厚實柔軟的羔羊毛內裏不僅保暖力滿分，外層多以麂皮或皮革拼接設計，展現出復古又時髦的層次感。尤其是短版拼接飛行外套款最受韓妞青睞，搭配針織裙、長靴或牛仔褲都能穿出隨性又俐落的冬日Look。配色方面則以米白、焦糖棕、奶咖與黑色拼羊毛為主，保暖同時又極具韓系氛圍感。

▲（圖／IG@raive_studio、IG@maisonloeuvre）

▲（圖／IG@j876my、IG@depound）

▲（圖／IG@y.hyein、IG@lamuzes）

2025韓國冬天流行外套：毛毛外套

2025年韓國街頭的另一個重點外套趨勢，就是療癒的毛毛外套回歸！今年的設計更加注重「環保皮草」與「質感細節」，不僅保暖度高、還兼顧美感與永續概念。不同於以往偏成熟的穿搭，今年韓妞流行用街頭感單品來混搭毛毛外套——像是運動褲、棒球帽、球鞋等，讓整體造型更年輕、更不拘謹。第一次入手很推薦從復古棕色系毛毛外套下手，上身很有千禧年代辣妹的味道，很有態度！

▲（圖／IG@meinmere、IG@j876my）

▲（圖／IG@raive_studio、IG@iamcorn_）

▲（圖／IG@douneo、IG@surfinyou、IG@mulbada）

