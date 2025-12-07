年紀越大越不想談戀愛？你可能已經進入「關係疲乏期」

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

越來越多人嘴上說「懶得談戀愛」，不是因為拒絕親密，而是心理已進入一種「關係疲乏期」，在生活壓力、情緒負荷與高成本約會文化的堆疊下，單身反而成為一種自我修復、重新整頓內在能量的狀態，你是否也是感受到這樣的狀況？快來檢視一下。

1.情緒負載已經太高



工作壓力、家庭責任、社交義務，讓情緒被切割得零散又疲憊，但戀愛需要投入、理解與回應，當內心沒有足夠容量容納他人時，人會自然地抗拒再進入一段關係，不是不想愛，而是心裝不下了。

2.約會成本高，讓人更謹慎



從吃飯、交通、時間，到情感上的冒險成本，現代約會不再輕鬆，每一次見面、每一次心動，都伴隨著焦慮與期待落空的風險，久而久之，人會選擇穩定的獨處生活，而不是反覆在失望與希望之間擺盪。

3.曾經的情感受挫造成「預防性退縮」



受過傷的人更懂得自我保護，心理學上稱為「預防性退縮」，為了避免再次受傷，人會提前退出可能的親密機會，看似不想談戀愛，其實是還在修補上一段關係留下的裂縫。

4.害怕失去自由與生活平衡



單身時間越久，就越習慣掌握生活的每個細節，一旦想到戀愛可能會打亂這份秩序，便會下意識抗拒，這不是抗拒愛，而是珍惜來之不易的平靜。

5.渴望愛，但暫時不想承擔關係的重量



關係本質需要付出、包容與調整，而疲乏期的人往往仍然渴望被理解、被愛，只是無力再承擔整段關係的複雜性，他們不是拒絕愛，而是暫時沒有餘力經營。