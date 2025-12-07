fb ig video search mobile ETtoday

年紀越大越不想談戀愛？你可能已經進入「關係疲乏期」

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

越來越多人嘴上說「懶得談戀愛」，不是因為拒絕親密，而是心理已進入一種「關係疲乏期」，在生活壓力、情緒負荷與高成本約會文化的堆疊下，單身反而成為一種自我修復、重新整頓內在能量的狀態，你是否也是感受到這樣的狀況？快來檢視一下。

▲▼ 。（圖／IG）

1.情緒負載已經太高

工作壓力、家庭責任、社交義務，讓情緒被切割得零散又疲憊，但戀愛需要投入、理解與回應，當內心沒有足夠容量容納他人時，人會自然地抗拒再進入一段關係，不是不想愛，而是心裝不下了。

2.約會成本高，讓人更謹慎

從吃飯、交通、時間，到情感上的冒險成本，現代約會不再輕鬆，每一次見面、每一次心動，都伴隨著焦慮與期待落空的風險，久而久之，人會選擇穩定的獨處生活，而不是反覆在失望與希望之間擺盪。

3.曾經的情感受挫造成「預防性退縮」

受過傷的人更懂得自我保護，心理學上稱為「預防性退縮」，為了避免再次受傷，人會提前退出可能的親密機會，看似不想談戀愛，其實是還在修補上一段關係留下的裂縫。

4.害怕失去自由與生活平衡

單身時間越久，就越習慣掌握生活的每個細節，一旦想到戀愛可能會打亂這份秩序，便會下意識抗拒，這不是抗拒愛，而是珍惜來之不易的平靜。

5.渴望愛，但暫時不想承擔關係的重量

關係本質需要付出、包容與調整，而疲乏期的人往往仍然渴望被理解、被愛，只是無力再承擔整段關係的複雜性，他們不是拒絕愛，而是暫時沒有餘力經營。

關鍵字：

戀愛, 感情, 男女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂

旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響 朴寶劍拎微笑包超親切　戴23萬歐米茄錶絕配優雅灰裝 「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場 表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較 IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度 台南6間隱藏在巷弄裡的復古系咖啡廳推薦　地瓜布丁必吃、還有抽咖啡籤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面