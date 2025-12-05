Chloé粉絲不能沒有！全新玫瑰晨曦香氣好聞又持久

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

氣味受到重視，好聞的味道會給人加分感受，過去多個經典品牌也在近期有新作發表，不管是高訂香還是經典香，一定都會選到你愛的那一款。

＃Chloé 玫瑰晨曦香精，50ML、售價5150元

Chloé向來擅長掌握女性柔美魅力，玫瑰更是經典香水中不可或缺的靈魂元素，2025年11月推出持香度更高的香精，依然是以浪漫馥郁的玫瑰為核心主調，搭配上清新的橙花、溫潤的香草與琥珀，讓整體香氣宛如天鵝絨一般絲滑包覆，展現女性極致高雅態度。

＃DOLCE&GABBANA 蜂蜜檀香天鵝絨高訂系列，100ml、售價11500元

木質調在近年成為香氛主流，大多數皆以花香結合木質尾韻，呈現出既溫柔又輕盈的氣息，這次DOLCE&GABBANA以西西里傳說的「眾神之蜜」為靈感，運用珍稀的西西里蜂蜜融合檀香木的深邃底蘊，再搭配安息香與古喬木香脂，彷彿金黃色蜂蜜順著樹幹流淌而下的柔滑與甘甜。

＃KORRES 白色無花果淡香水，50ml、售價1980元

無花果清新與淡淡奶香是不少歐洲香水品牌愛用的香材，當然來自希臘的KORRES也不例外，掌握冬日清新果香，把無花果從枝頭摘下、一口放進口裡的爽脆，運用柑橘、檸檬葉模擬枝葉沁透的綠意，搭配薰衣草、龍涎香與雪松，增添冬天微煦陽光灑落。