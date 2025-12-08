2025毛毛鞋推薦！最保暖又實穿8款必收清單　UGG、Crocs根本細腿神鞋

文／美人圈

2025年冬天流行什麼？韓妞們人腳一雙的「毛毛鞋」今年依舊是大勢，一雙兼顧「保暖」與「時髦」柔軟內裏不僅超保暖，還能在穿搭中增添慵懶與可愛感，無論是外出約會、還是懶洋洋週末不想思考搭配都超實穿。本篇就幫你整理 2025必收的毛毛鞋推薦清單，一次找到屬於你的冬日時尚暖鞋！

▲2025必收的毛毛鞋推薦清單。（圖／Crocs、IG@ugg_korea）

2025毛毛鞋推薦：Crocs 雪絨洞洞鞋

保暖界的顏值代表Crocs雪絨洞洞鞋回歸啦！整體延續Crocs經典圓潤鞋型，搭配細膩毛絨包覆，展現柔和輕盈的冬日質感。鞋內為柔軟暖棉內襯，舒適又透氣；可調式Jibbitz鞋飾與絨毛後跟帶設計增添個性與溫暖。棕櫚葉狀鞋底提供良好支撐與穩定性，共有黑色、香草色與石英粉三種配色，兼具時髦與實穿。

▲Crocs 雪絨洞洞鞋 Unfurgettable，NT$1,980。（圖／Crocs）

2025毛毛鞋推薦：New Balance 毛絨穆勒鞋

這雙New Balance毛絨穆勒鞋一推出就被韓妞們瘋搶！以品牌經典的休閒鞋基底融入毛絨內裡，穿起來超柔軟保暖。外層採用防潑水尼龍材質，就算冬天外出也不怕濕氣滲入；腳背魔鬼氈設計讓穿脫更方便。厚實中底提供良好支撐與緩震效果，長時間走路也舒適。推出米杏、炭黑兩色，無論搭毛呢外套或羽絨外套都能完美融入冬季穿搭。

▲New Balance 毛絨穆勒鞋，約NT$2,383。（圖／New Balance）

2025毛毛鞋推薦：adidas Originals CAMPUS 00S 穆勒鞋

韓國adidas Originals這雙CAMPUS 00S毛絨穆勒鞋真的超可愛！把經典Campus造型換上柔柔的毛絨材質，一秒變身冬季限定版。鞋面蓬鬆又有存在感，搭配標誌性三條紋，保有街頭感又多了份暖萌氣息。內裡同樣鋪滿軟毛，踩起來超舒服、保暖度也很夠。穆勒設計讓穿脫更方便，加上厚底修飾比例，完全是冬天外出、買咖啡或上班通勤的懶人神鞋。

▲adidas Originals CAMPUS 00S 穆勒鞋，約NT$3,384。（圖／adidas Originals）

2025毛毛鞋推薦：PUMA Tuff Terra SD

韓國今年冬天真的推出很多可愛毛毛鞋，像這雙PUMA Tuff Terra SD就是冬天懶人必備！整雙採用麂皮材質打造，鞋面做出蓬鬆輕羽絨感，看起來超暖又很有度假氛圍。鞋內鋪滿厚實毛絨內裏，一踩進去就是被蓬鬆包住的感覺，完全是冬天拒絕冰腳的救星。後跟微開口設計，當拖鞋穿超方便，加上厚底支撐度很夠，走久也不會累，是那種從家裡一路穿到街上都超合理的暖感穆勒鞋。

▲PUMA Tuff Terra SD，約NT$1,468。（圖／PUMA）

2025毛毛鞋推薦：Birkenstock Boston

Birkenstock Boston每年冬天都穩居「最想入手的毛毛鞋」榜單，今年依舊火到不行！經典的Boston便鞋版型，加上整圈滿滿的羊毛內裡，腳一伸進去就像被暖被子包住一樣，超治癒。外層是霧面麂皮，質感溫柔又有冬季氛圍，搭配可調節扣帶更能貼合腳型。最加分的是招牌軟木鞋床，支撐度和舒適度完全不用擔心，穿一整天也很可以。從居家日常到城市穿搭都能勝任，是那種「買了不會後悔」的萬年熱賣毛毛穆勒鞋！

▲Birkenstock Boston。（圖／Birkenstock）

2025毛毛鞋推薦：KEEN HOWSER III SLIDE

KEEN HOWSER III SLIDE外型是軟萌的毛毛材質，前端還做了KEEN家經典的防護鞋頭，走路不怕踢到，日常外出也很實用。鞋面附有彈性調節繩，可以微調鬆緊，走起來更貼腳不會掉。鞋底則是抓地力很不錯的橡膠大底，即使下雨地面微濕也不容易滑。整雙就是「懶人穿脫＋保暖包腳＋戶外機能」一次滿足，居家穿、外出買咖啡、散步都超適合！

▲KEEN HOWSER III SLIDE，NT$2,950。（圖／KEEN）

2025毛毛鞋推薦：CHARLES & KEITH 毛毛厚底懶人鞋

CHARLES & KEITH毛毛厚底懶人鞋小隻女一定要收！整雙以麂皮質感包覆，邊緣再加上超療癒的蓬鬆毛毛，療癒又可愛。穆勒式後空設計超方便，直接套腳就能出門，完全是懶人福音。鞋底做成厚厚的防滑大底，走路有支撐、踩起來也很安定。可正式、也可休閒，百搭性超高！

▲CHARLES & KEITH 毛毛厚底懶人鞋，NT$2,390。（圖／CHARLES & KEITH）

2025毛毛鞋推薦：UGG Esmee Clog 穆勒鞋（i-dle田小娟同款）

UGG Esmee Clog穆勒鞋連i-dle田小娟都上腳！整雙用品牌招牌的麂皮＋奶油感羊羔毛滾邊，走的是又暖又奢的路線。後跟做成可調節背帶，想當穆勒鞋或小後跟鞋都OK，穿法超彈性。厚底微增高設計讓比例直接變好看，底部還有防滑刻紋，冬天外出也很穩。搭牛仔褲、長褲、裙裝都超修飾，是那種一穿上就會立刻愛上的冬季時髦毛毛鞋！

▲UGG Esmee Clog 穆勒鞋，NT$6,480。（圖／UGG）

▲（圖／IG@seo_lovlov、IG@tiny.pretty）

