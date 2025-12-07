fb ig video search mobile ETtoday

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

現代人常把「佛系」掛在嘴邊，彷彿凡事都無所謂、不計較，但實際上，有些星座表面淡定、好說話，心裡卻精準得像小算盤，什麼細節都看在眼裡、算在心裡，以下盤點「表面佛系、私底下算得很清」的三大星座，你以為他們隨和？其實只是懶得和你計較。

tvn_drama IG

TOP 3　射手座

射手看起來瀟灑自在、不拘小節，似乎誰都不放在心上，但他們對「公平」其實非常敏感，吃虧一次可以裝沒事，第二次就會開始默默記帳，你不還人情，他們不會說破，但以後要他們幫忙，分寸會拿捏得非常剛好，他們不是小氣，只是不喜歡被當成理所當然。

TOP 2　雙子座

雙子表面嘻嘻哈哈、看似沒在認真，但頭腦轉得快，誰佔了便宜、誰付出多少，他們心裡清清楚楚，只是表面懶得戳破，因為討厭麻煩，但不代表他們不知道，若你一直把他的好當作義務，雙子會不動聲色地把距離拉開，讓你完全感受到什麼叫做「佛系消失」。

TOP 1　處女座

處女座向來看似不爭不搶、和氣又理性，但其實他們的算盤是十二星座裡最精準的，處女寧可表面溫和，也不願讓場面難看，所以把所有細節藏在心裡慢慢觀察，你付出的比例、說話的誠意、情緒的落差，他們都在記，只是不說破，直到某一天他們突然不再讓步，你才會發現：原來處女的佛系，是選擇性給的。

關鍵字：

星座, 個性, 計算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂

旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響 朴寶劍拎微笑包超親切　戴23萬歐米茄錶絕配優雅灰裝 IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度 「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場 台南6間隱藏在巷弄裡的復古系咖啡廳推薦　地瓜布丁必吃、還有抽咖啡籤 李秉憲老婆擁愛馬仕各式經典包　配大地色系冬裝美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面