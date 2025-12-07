fb ig video search mobile ETtoday

斷掉一個人最好的方式：不是封鎖，而是不再以他為中心！

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在感情裡，真正的放下從來不是按下「封鎖」鍵的那一瞬間，而是你逐漸把生活的主軸從對方身上移走，不再以他的存在作為情緒的晴雨表，所謂「斷掉一個人最好的方式」，不是狠，是把自己的心收回來，把注意力重新放回自己的世界。以下帶你看看，成熟的斷聯，其實是一場重建自我的旅程。

1.停止「以他為主」的思考模式

很多人以為「不聯絡」就是斷開，但真正的關鍵是思維上的抽離，當你不再以他的行程安排自己的生活、不再以他的情緒決定自己的好壞、不再把「他會怎麼想」放在第一順位，你才算真正擺脫關係中的依附，生活重新回到自己的掌控，你會發現平靜是自己給的，不是他給的。

2.把注意力放在自己身上

斷掉一個人最痛的不是沒有他的消息，而是你仍不自覺地期待他出現，成熟的斷聯，是把過去用來觀察對方行為的心力，轉向投資在自己身上，包括外在狀態、生活技能、興趣、社交圈，當你越忙於變得更好，就越不會把希望寄託在他的一個訊息、一個讚或一個限動上。

3.淡出才是真正的結束

封鎖有時是一種情緒性的反應，但斷聯最成熟的姿態，是沒有怨恨、沒有戲劇性的決裂，只是默默把注意力收回、把生活走好，你不是逃避，也不是憤怒，而是清醒地知道：這段關係已經不需要再佔據你的人生。

感情, 戀愛, 分手, 斷聯

