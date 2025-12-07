fb ig video search mobile ETtoday

降低厚粉感的3個上妝秘訣！不用貴價粉底也有高級膚質

>

記者李薇／台北報導

韓系淡顏感底妝風靡台灣，彷彿沒有上妝的好膚質，卻可以完美修飾臉部瑕疵，到底要怎麼做，才能避免「厚粉感」？關鍵是技巧要用對，不只能夠讓底妝輕透，也可以避免卡粉、浮粉、脫妝的NG狀態提前降臨。

粉底,彩妝,化妝,妝容。（圖／IG）

1.上妝前「保濕」要到位

底妝是否自然，80%取決於上妝前的保養，如果膚況乾、粗糙或缺水，再好的粉底都會變成「厚粉臉」，建議妝前使用保濕化妝水加上乳液或乳霜，T字部位可以減量、兩頰補強，等保養吸收後，再開始上妝，能大幅降低浮粉、斑駁情況。

2.粉底「薄擦分層」更薄透

造成厚粉感的最大原因，就是一次用太多粉底，建議把粉底分為「局部點拍」與「薄層堆疊」兩步驟：在瑕疵多或需要提亮的地方輕點，並且用海綿或粉底刷把邊界推開；若還想加強遮瑕，也用極薄的一層一層疊上，而不是厚厚覆蓋，才能保留皮膚的光澤。

粉底,彩妝,化妝,妝容。（圖／IG）

3.少量並局部定妝

許多人為了讓妝更持久，會整臉壓大量蜜粉，反而讓底妝變厚、失去透明度，正確做法是，只在容易出油或脫妝的區域如鼻翼、下巴、額頭「局部定妝」，用大刷子輕掃即可，乾肌則可以把蜜粉量再減少，保留肌膚光澤，看起來會更自然。

