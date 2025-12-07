美周記／歐舒丹推出聖誕分享禮盒　小容量讓你旅行帶著走

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／綜合報導

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

歐舒丹 普羅旺斯童話聖誕分享禮盒，1,160元。（內含馬鞭草沐浴膠30ml+馬鞭草護手乳10ml+杏仁沐浴油35ml+杏仁護手霜 10ml+乳油木沐浴霜35ml+乳油木護手霜10ml+櫻花沐浴膠35ml+櫻花護手霜10ml）

隨著年末佳節腳步到來，歐舒丹推出普羅旺斯童話聖誕分享禮盒，收錄 8 款人氣系列適合旅遊攜帶的容量商品，以品牌金色節慶包裝呈獻滿載心意的節日祝福，幫你用香氣點亮冬日最璀璨的節慶時刻。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲伊麗莎白雅頓 完美貼膚腮紅/打亮餅，1,250元。

伊麗莎白雅頓推出全新完美貼膚腮紅與打亮餅。腮紅色調搭上彩妝趨勢氛圍色，宛如天空染上粉紅漸層的夢幻氛圍，以「戀愛的心動時刻」為靈感，打造那抹讓人怦然心動的紅暈，打亮餅則是能讓臉部輪廓更為立體。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲EVE LOM 全能逆時新生青春精萃，150ml，3,900元。

EVE LOM 全新全能逆時新生青春精萃，以水感質地能快速滲透肌底，溫和調理肌膚、提升光澤與觸感。同時融入植萃能量，協助肌膚對抗壓力訊號，安撫因緊繃而不穩的膚況。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲罪愛奢境濃郁男性香精，60ml，5,650元、罪愛奢境濃郁女性香精，60ml，6,350元。

GUCCI 罪愛奢境濃郁男性香精與女性香精全新問世，男香以醇厚迷人的 蘭姆酒香調為主軸；女香則以絲絨般溫潤的咖啡杏仁甜酒香調交織出深邃韻味。以綠色與紅色瓶身雕琢而成的香氛，如同進入隱秘境地的鑰匙，帶來沉浸式的質感時刻。

聖誕禮盒, 腮紅新品, 抗壓精萃, 奢華香氛, 冬日彩妝

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

