fb ig video search mobile ETtoday

星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一　星禮程會員限定

>

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣氣溫迎向涼爽的一周，北部出現陰雨天氣，星巴克今（12／8）起針對星禮程會員，推出連續 3 天大杯以上買一送一優惠，直接為上班族們打氣到周三，此外高人氣的季節飲品「薄荷風味摩卡」也即起回歸，想回味的消費者可以揪咖了；伯朗咖啡館本月每周一也推出本日／美式咖啡買一送一優惠，路易莎黑卡會員上午 11 點前也有咖啡第二杯半價小確幸。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

星巴克於 12／8 至 12／11一連三天，推出星禮程會員專屬的「星享成雙 好友分享」活動，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

而星巴克的人氣耶誕飲品「薄荷風味摩卡」，也正式在今天回歸開賣，以濃郁摩卡咖啡融合清新薄荷風味糖漿與香醇牛奶，並在綿密鮮奶油上點綴拐杖糖碎粒，層層堆疊出節慶氣息。口感中醇厚中帶著沁涼薄荷香氣，受到許多消費者歡迎，也趁買一送一時揪咖品嚐吧。

▲星巴克季節飲品「薄荷風味摩卡」回歸。（圖／品牌提供）

▲星巴克季節飲品「薄荷風味摩卡」回歸。（圖／品牌提供）

請注意此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享有回饋，優惠品項不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館在 12 月底前，每周一持伯朗 Lounge 卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以 Lounge 卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎針對黑卡會員，在 12 月期間推出全飲品會員集點、滿 5 點可享飲品 9 折活動，咖啡飲品也續推上午 11 點前，第二杯咖啡半價優惠，採外門市精品咖啡「衣索比亞 谷吉 酒精日曬」，也推出原價 150 元，特價 105 元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機 T2、一航廈 3F、新二航廈 B2、二航廈 4F、二航廈 5F、二航廈 D3、二航管制 4F、三航廈 D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站 1F、清水站 3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101 典藏、京站、萬里、南港 LALA、星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市、苑裡稻香門市。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

表面佛系、私下算得很精三大星座！TOP 1細節全記在心　只是想不想計較

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

斷掉一個人最好的方式：不是封鎖，而是不再以他為中心！

斷掉一個人最好的方式：不是封鎖，而是不再以他為中心！

必學冬天單品清潔法：洗毛衣不縮水、床單更透白無油味 2025毛毛鞋推薦！最保暖又實穿8款必收清單　UGG、Crocs根本細腿神鞋 美周記／歐舒丹推出聖誕分享禮盒　小容量讓你旅行帶著走 星巴克12／8起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 吃飯不專心易胃痛！5個「顧胃好習慣」教你遠離胃食道逆流 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面