Rosé澳洲野玫瑰氣場全開！純白短洋裝搭長拖尾　美到像在走秀

>

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK 成員 Rosé 日前出席 2025 Variety Hitmakers Awards，更成功抱回「Global Hitmaker of the Year（全球熱門歌手）」大獎，她以一襲純白立體剪裁短洋裝亮相，全場焦點瞬間被她吸走，以獨特澳洲野玫瑰的仙氣擄獲粉絲們。

Rosé 這次選穿的白色短禮服來自 George Keburia 2026 春夏系列，由知名造型師 Law Roach 操刀，品牌向來以雕塑感線條與極簡未來氣質聞名，此次為 Rosé 打造的造型更完整體現品牌DNA，裙身以立體壓紋呈現宛如花朵的紋理，布料經特殊處理後具備微微蓬起的結構，使短裙在優雅與前衛之間取得平衡。洋裝上半部為緊貼身形的束胸剪裁，讓 Rosé 纖細的肩頸線條更顯突出；下半部則以雕塑式的膨脹裙擺形成視覺焦點，搭配延伸至地面的長拖尾，讓這套本為迷你裙的造型瞬間增添禮服氣勢。

Rosé 的髮型與妝容走低調路線，以淡金髮色搭簡潔低馬尾，妝感乾淨透亮，只以眼線與睫毛微微加強輪廓，將焦點全留給禮服本身。腳上的白色細帶高跟鞋則呼應整體色調，讓腿部線條更顯修長，強化這套造型的俐落感。

Rosé, BLACKPINK, Variety獎, 白色禮服, GeorgeKeburia

