耶誕禮物季來臨　統一時代滿3萬回饋6800搶客、微風滿萬送萬點

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕送禮季節越來越接近，各大百貨推出不同類型的回饋機制，從滿額贈、聯名卡加碼到點數兌換購物金都一次上線。統一時代百貨主打「滿三萬送6800」的高額回饋率；微風以點數模式推出「滿萬送萬點」與聯名卡加碼；SOGO 則搭配 APP 點數換購物金，APP 會員再領 400 元折價券。

▲12／11至12／17「悠閒日常植絨坐墊2入組」Moomin姆明限定會員卡友禮。（圖／各業者提供）

統一時代 × DREAM PLAZA

統一時代台北店與 DREAM PLAZA 的耶誕活動從 12／4 至明年 1／1 登場，全館指定櫃消費滿 5,000 元送 200 元。因應普發商機，也推出「全民普發 萬元放大」加碼，12／31 前刷 uniopen 實體聯名卡，於全館指定櫃滿 1 萬元送 1,600 元、滿 3 萬元再加送 2,000 元，等同消費滿 3 萬元可回饋 6,800 元，若與聖誕回饋禮可合併計算，最高消費滿 3 萬元可獲得 8,000 元回饋。

▲12／4至12／10「幸福時光保冷袋」Moomin姆明限定會員卡友禮。

館內同步推出三波「Moomin 姆明」限定卡友禮，分別為 12／4–12／10 的「幸福時光保冷袋」、12／11–12／17 的「悠閒日常植絨坐墊 2 入組」、12／18–12／24 的「冬日漫步後背包」，活動期間單筆消費滿 800 元並扣除 OPENPOINT 8 點即可兌換乙份，主打實用且易融入日常的贈品組合。統一時代也加碼 iPhone 抽獎活動，即日起至 12／31，每日登入通關即可抽最新 iPhone 17，每位會員每日限獲一次抽獎資格。

微風廣場五館

微風廣場「聖誕之星」檔期自 12／3 起至明年 1／4，五館分別推出不同門檻與點數回饋。憑微風積點禮遇會員資格，於指定館別消費達門檻即可享點數回饋，包括高級珠寶單筆消費滿 3 萬元送 10,000 點、國際精品滿 1 萬元送 10,000 點、流行名品滿 5,000 元送 5,000 點，以及香氛保養、鞋款等單筆滿 3,000 元送 3,000 點。

▲忠孝館1F「香港迪士尼20周年拍照小屋」。

SOGO 台北店

SOGO 台北店耶誕活動自 12／4 推出「Xmas Sale up to 30% off」，主打精選禮盒、派對商品搭配購物金、折價券與銀行回饋。12／4 至 12／25 期間推出「耶誕歡樂點點換購物金」，會員扣 500 點可換 300 元購物金、扣 200 點換 100 元，可於指定品牌直接折抵，適合採買交換禮物與派對用品。

12／18 起至明年 1／1 期間，APP 會員可再領 400 元折價券（忠孝館與復興館各 200 元），消費指定品類單筆滿 3,000 元即可現折 200 元，折價券使用期限至明年 1／8。12／19 至 12／31 期間使用遠東快樂信用卡於同館當日單卡累積滿 1 萬元，可兌換 4% SOGO 電子抵用券，回饋無上限。