范少勳長出大人感！西裝、白背心造型帥翻　新戲接力、冥想成日常修煉

記者鮑璿安／綜合報導

在鏡頭前的范少勳，總像帶著一種不疾不徐的溫柔力量，少年感仍在，卻更添沉穩氣質。他從不急著用「年紀」為自己定義，而是選擇讓生命中的每一個事件慢慢發酵，成為他前進的養分，「遇到事情不逃避、對自己誠實是非常重要的。」他說，這份柔軟而堅定的態度，也完整映照在他最新的《Marie Claire 美麗佳人》十二月封面故事中。

▲在本次封面拍攝中，范少勳以更成熟的姿態詮釋不同氣質 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

在本次封面拍攝中，范少勳以更成熟的姿態詮釋不同氣質，米色千鳥紋西裝外套搭配 Piaget Polo 系列玫瑰金腕錶，展現剛柔並存的紳士光芒；換上 Ferragamo 灰色大衣時，他又散發沈穩靜謐的男性魅力；而白色背心與金色細戒的搭配，則呈現他最純粹、最放鬆的面貌。

2025 對他來說是不停往前的一年，戲劇《人浮於愛》剛落幕，2026《失樂園》與《凶宅專賣店》也將陸續登場。多元角色之間的自由轉換，讓范少勳找到屬於自己的節奏。他認為角色的存在不只是表演，而是一種互相成長：「如果我是觀眾，也會期待角色能為生命帶來不同刺激。所以現在看劇本時，越能展現多元性的角色，越能吸引我。」

▲范少勳每天都留時間冥想、拉筋、與自己對話 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

除了心的練習，身體的修復也成了他的日常，拍完《四樓的天堂》後，他更加意識到筋膜、呼吸與情緒的連動，因此每天都留時間冥想、拉筋、與自己對話。這些靜止的片刻，讓他在快速運轉的生活裡找回安定感。

范少勳, 封面故事, 時尚造型, 生命態度, 戲劇作品

