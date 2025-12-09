愛還在、為何選擇離婚？網公認：不想再把自己耗盡了

▲經營婚姻關係需要智慧。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

近年來身邊友人離婚變得普遍，當初那麼深愛，又是為什麼離婚呢？很多人說離婚不是不愛了，很多關係走到這步是愛被生活磨到變形，但問題累積越來越多已經回不去，或許關係改變會是更好的方式。

# 愛被生活磨到變形了

兩人明明還在乎彼此，可能是因為情緒累積、長期溝通不良，又可能是因為有了孩子以後有了角色衝突，工作、家庭、育兒把人逼得喘不過氣來，原本的愛還是存在，但已經不足以支撐他們一起面對人生的重量。

#愛的不是對方需要的方式

兩人不是不愛，而是愛的方式、節奏、期待完全對不上。有人需要陪伴，也有人需要理解，當兩人一直無法被對方滿足，久而久之，想說的話不說，兩人就一直處在這種關係，失去了愛的流動感，讓人越來越失望。

#不想再把自己耗盡了

雖然還有愛，但處在有毒關係太久，告訴自己不能再這樣下去了，有的時候離婚不僅能找回自我、健康，甚至是心靈的平靜，以免耗到最後關係形同陌路。

#成為父母後，關係被犧牲了

婚後生了孩子之後，就會升級為多重角色，不僅是伴侶也是孩子的爸媽，工作若處在衝刺期，簡直就是蠟燭多頭燒，當所有力氣都被生活吸走，兩人的關係會被擠到最後，即便再愛也會讓人喘不過氣。