蔣欣《四喜》7現實金句：世界上有三大謊言，你媽說她來帶娃

記者鮑璿安／綜合報導

由童瑤、蔣欣與黃明昊主演的話題劇《四喜》近日備受討論，劇情以一座南方小城為舞台，細膩展開多個家庭之間錯綜複雜的情感牽連，原本生活圓滿、婚姻甜蜜的沈明珠，卻在丈夫突然離世後瞬間跌入人生低谷。就在她鼓起勇氣、決定獨自生下兩人的孩子時，失散多年的親生姐姐許知夏帶著家人上門尋親，當中現實的台詞也引起關注。





▲童瑤、蔣欣與黃明昊主演的話題劇《四喜》近日備受討論 。（圖／翻攝自微博）



1. 人嘛，終其一生都是在尋求自己的力量，不讓自己喪失吸引和自信，才是最大的成功。



2. 世界上有三大謊言，江湖郎中說獨家秘方，傳銷組織說一夜暴富，你媽說她來帶娃。



3. 只要人在，什麼都是小事。



4. 就是因為難，所以結婚才要大辦，那兩個人結一次婚，兩個家庭的家底都要掏空的，那新郎新娘都要脫一層皮，日後小兩口過日子，有了矛盾遇到了坎，想想說結婚的時候真不容易，那忍一忍不就過去了嗎？



5. 家裡老老小小，有一個省心的嗎？都得我來操心，人到中年活得還不如一條狗呢，要照顧老的伺候小的，我要工作、我還要找妹妹，我現在還懷著二胎，我可太難了。



6. 幸福簡單得要命，一出門就是熟悉的路，一伸手就抱住喜歡的人，回家有熱飯熱菜等著，還有熱熱鬧鬧一大家子人，咱們掙一點花一點，這種踏踏實實的小日子我願意過一輩子。



7. 人一旦做了決定，就不用輕易地內耗去質疑，你總不能活得像個受害者吧。