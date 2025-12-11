瑪黑家居仁愛店升級「一站式」美學　50+ 國際品牌一次買齊

▲瑪黑家居仁愛店開幕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

喜歡北歐設計的消費者，未來在挑選家具時有了更完整的空間提案選擇。瑪黑家居（MARAIS）仁愛店近期開幕，以「Design in Renai」為題，打破過去單純陳列商品的選物模式，轉型為強調「空間策展」與「一站式購物」的體驗場域 。店內匯集超過 50 個國際品牌，從家具、燈飾、香氛、塗料甚至到視聽家電全數整合，還提供軟裝諮詢服務。

瑪黑家居仁愛店結合全台首間「&Tradition 專屬品牌展廳」亮相，將今年哥本哈根設計節（3days of design）的策展概念移植到台北。三大沉浸式展區包括設計博物館的「檔案室」，陳列經典單椅與手稿 ；以生活編目為概念的「圖書館」，展示全新的 Rombe 模組層架 ；以及能直觀比較線條與材質的「單椅實驗室」，空間牆面還使用 St. Leo 天然礦物塗料，透過柔霧光影展現家具的細節質感 。

而提供「一站式」的購物模式，品牌陣容也大幅擴充，首度引進了年輕世代喜愛的丹麥品牌「HAY」，以其大膽配色與高實用性，為空間增添活潑氣息，並跨界與 Sony 合作，將 BRAVIA 4K 智慧顯示器與家庭劇院組自然融入家具展間中，還有義大利燈具 Artemide、英國經典桌燈 Anglepoise 等指標品牌也同步登場 。

店內也規劃了「快閃策展空間」，首檔展覽推出了芬蘭兩大國寶級品牌 ARTEK 與 Marimekko 的 90 周年限量聯名系列，包括結合 Marimekko 經典印花與 ARTEK 樺木工藝的 Stool 60 三腳圓凳，設計迷快去朝聖吧。

業者表示，店內同步推出「軟裝與空間規劃服務」，可從家具搭配、燈光配置到塗料選色，提供一致性的專業建議。即起至明年 1／4，全館品牌推出 95 折起優惠，消費滿 15 萬元即贈價值萬元的 Sony 無線耳機，消費滿百萬元可獲 Sony BRAVIA 85 吋電視（限量一台）。

繼宜蘭新月廣場後，第二間 IKEA「賣場快閃店」進駐天母家樂福，11／28 試營運、11／29 正式開幕。店內以冬季節慶與日常採買為核心，集結近 200 項商品，包括耶誕家飾、熱銷收納用品與瑞典食品，讓天母居民在熟悉的生活圈就能找到過節布置靈感與日常所需。開幕期間也推出限定贈品與抽獎活動。

IKEA 天母快閃店位於家樂福天母店 2 樓，店面大小約 31 坪，以「節慶靈感 × 日常百搭」為主題，將產品分為五大區域，方便快速採買，包括瑞典食品、家飾收納、兒童玩偶、寢具與燈飾。瑞典食品共有近 50 款熱銷與節慶限定單品，從鮭魚菲力、瑞典肉丸到酸奶洋蔥洋芋片等都能一次入手。耶誕期間亦販售巧克力聖誕老人造型、薑餅屋與節慶飲料，讓家中布置和餐桌料理都能快速切換成冬季風格。

▲IKEA耶誕系列火柴燈。

家飾收納區則以高詢問度單品作為選品標準，包括 LENNART 抽屜櫃、RÅSKOG 推車、SAMLA 收納盒、BLÅHAJ 鯊魚、UPPLYST 雲朵壁燈、VARMBLIXT 甜甜圈燈等，耶誕新品系列 VINTERFINT 與 STRÅLA 的雪人造型罐、餐巾紙到馴鹿 LED 桌燈與星型燈罩也找得到。

業者表示，雖然快閃店以輕量商品為主，但針對有大型家具需求的消費者，現場仍提供人員協助線上訂購並安排宅配，2／28 前加入宜家卡且綁定 LINE 官方帳號者，可獲得 50 元家具家飾折抵券，首筆家具家飾消費滿 149 元，還可帶走「白色零錢包」。

▲新辦宜家卡友首筆家具家飾消費滿149元，可獲IKEA白色零錢包。