2025黃金楓白雪木花季夢幻登場　邊追邊吃遍6間台中人氣美食

文／MENU美食誌

台中迎來一年中最迷人的金白季節就在新社的沐心泉休閒農場！在黃金楓溫暖的光影與白雪木浪漫的潔白點綴下，每間美食都像被套上濾鏡。本週帶你收集花季周邊最值得踩點的台中餐廳與甜點店，一次滿足視覺與味蕾。

駿咖啡
台中市豐原區

隱身於豐原SOGO太平洋百貨對面的小巷弄內，必吃微苦滋味的焦糖硬布丁，焦香黑糖襯托出布丁濃郁的蛋香，非常好吃！

▲花季美食 。（圖／美食誌提供）

▲駿咖啡。（圖／美食客Meg Fan提供）

菇神景觀複合式餐廳
台中市新社區

被米其林必比登推薦的「菇神觀景複合式餐飲」，主打健康養生的菇類料理，無論是火鍋、熱炒或下午茶都能品嘗到菇香的層次。最受歡迎的剝皮辣椒鹿茸菇鍋和家傳原木土雞鍋非常適合天冷時來一鍋，再來碗香氣十足的花菇肉燥飯，更是靈魂必點。

▲花季美食 。（圖／美食誌提供）

▲菇神景觀複合式餐廳。（圖／美食客雪人胖胖提供）

細水焙煎所
台中市西區

台中美術館附近巷弄內的老宅咖啡，店內位置不多，必吃口感Q彈的布丁，苦甜滋味的焦糖，跟鮮奶油一起入口更滑順，目前搬遷新址中暫停營業！

▲花季美食 。（圖／美食誌提供）

▲細水焙煎所。（圖／美食客rosieccc提供）

Fermento發酵
台中市西區

位於勤美附近的巷弄內，店內風格以大理石與素色簡約風為主，是一間超好拍的甜點店。藍莓生乳酪塔是主要招牌，最近還推出限定草莓捲與草莓塔！除了甜點外，店內也販售早午餐及義式料理，餐點都達水準之上！

▲花季美食 。（圖／美食誌提供）

▲Fermento發酵。（圖／美食客Hsin提供）

千樺庭園咖啡
台中市新社區

新社第一家庭園咖啡的園區像座小型植物園，超過 200 種植栽隨季節變換主題，非常適合散步拍照。餐點主打法式風味，必吃紅酒慢燉的澳洲特選牛頰肉與季節蔬菜，最後再用櫻桃雪波鮮奶酪作結尾，完美收場。

▲花季美食 。（圖／美食誌提供）

▲千樺庭園咖啡。（圖／美食客愛吃鬼Mia提供）

飛花落院
台中市新社區

麻葉集團無菜單料理餐廳，以「台中最美餐廳」著稱，擁有大坑山林美景並採全預約制。招牌推薦向附山葵牛舌煮與強肴朴葉燒和牛，精緻又驚豔。

▲花季美食 。（圖／美食誌提供）

▲飛花落院。（圖／美食客阿宅愛嚐鮮提供）

2025台中勤美聖誕季必吃攻略！逛完勤美禮物交換所，這 6 間台中人氣美食絕對要收進口袋名單！

微冷天氣最對味！精選這六間雙北必吃拉麵帶你一碗入秋，趕快收藏起來！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

