愛心眼HELLO KITTY聯名可愛到尖叫　近100公分高巨型公仔必打卡

近期Hello Kitty狂粉們真的太幸福！PAZZO為慶祝迎來15週年以「女孩的童年回憶」為靈感，攜手Hello Kitty推出品牌獨有的 「愛心眼Hello Kitty」聯名系列。除了可愛到尖叫的服飾配件值得收藏外，PAZZO更打造近100公分高的Hello Kitty FRP巨型公仔裝置，絕對是必訪打卡熱點。跟編輯一起來看看有哪些必搶單品吧。

PAZZO《愛心眼 HELLO KITTY 聯名系列》發售時間、亮點

還記得小時候，只要看到喜歡的事物，眼睛就會瞬間閃亮亮嗎？為了捕捉這份最純真的心動，迎來15週年的台灣品牌PAZZO特別攜手HELLO KITTY推出聯名系列，將經典角色重新演繹成品牌獨有的「愛心眼 HELLO KITTY」，象徵女孩看見心愛東西時的悸動瞬間。全系列回到最初的童年記憶，以復古調性、柔美細節與日系字形設計打造全新的「HELLO PAZZO HELLO 15th」識別。從印花TEE、針織上衣、居家套裝到托特包、吊飾小物，每件單品都把「可愛療癒」藏進細節裡，既實穿又充滿收藏價值，彷彿讓經典角色陪著女孩一起走過青春，再一次回到最初的心動時刻。

PAZZO 《愛心眼 HELLO KITTY 聯名系列》必買單品推薦

PAZZO《愛心眼 HELLO KITTY 聯名系列》造型圓領針織外套以親膚針織布料製作，胸前吸睛的可愛刺繡造型點綴，採排釦設計，提供上衣與外套兩穿選擇，讓秋冬穿搭既保暖又亮眼。另一款日常百搭的水洗感圓領大學TEE結合洗舊刷色與柔和輪廓，展現復古與個性的平衡。印花為造型增添焦點，寬鬆剪裁與羅紋細節讓整體更顯休閒，是冬季衣櫃中不可或缺的單品。

【HELLO KITTY 造型圓領針織外套】

【HELLO KITTY 水洗感圓領大學TEE】

想要讓穿搭更有層次，推薦可以在以愛心標語作為視覺亮點的柔滑短袖上衣內搭配碎花網紗透膚上衣，延伸柔美層次，細膩的微高領配色捲邊與滿版印花，為整體散發俏皮與細節感。偏好寬鬆舒服穿搭的女孩則能入手舒適絨感內層大學TEE，正面、側面與背面三視角的印花設計，呈現Kitty角色魅力，後領愛心標語裝飾也是亮點，寬鬆版型穿出自在氛圍。

【HELLO KITTY 復古感愛心短袖上衣】

【HELLO KITTY 碎花網紗透膚上衣】

【HELLO KITTY 人物造型圓領大學TEE】

冬季不可少的帽TEE PAZZO自然也不會放過！HELLO KITTY框線愛心造型連帽大學TEE內層採用絨感舒適布料，帶來細膩的觸感，胸前精緻刺繡與背後印花，低調卻富有層次，搭配連帽與梯型口袋設計，寬鬆版型營造出輕鬆休閒的街頭感，是冬季百搭的經典單品。懶女孩出門想一套搞定ootd，把HELLO KITTY人物造型珊瑚絨上衣配上同色系珊瑚絨綁帶長褲就很好看，不僅布料柔軟，更完美詮釋冬日慵懶感。

【HELLO KITTY 框線愛心造型連帽大學TEE】

【HELLO KITTY 人物造型珊瑚絨上衣】

【HELLO KITTY 珊瑚絨綁帶長褲】

HELLO KITTY大臉人物造型針織上衣也是這次的熱門指定款，柔軟彈性針織布料，帶來舒適保暖的穿著感受；胸前以精緻針織緹花與羅紋收邊設計，勾勒出隨性俏皮的輪廓，寬鬆版型適合各種身形，輕鬆穿出秋冬休閒感氛圍！配件類則可以瞄準大臉手提托特包，以輕挺帆布製作，大容量內附口袋與掛耳細節兼具巧思與造型感，隨手提出門就能展現少女心。搭配上化身毛絨大臉吊飾的印花造型托特包，附吊飾環便於日常攜帶，可做為環保購物袋，趣味與實用兼具的可愛設計，成為必收藏的樂趣。

【HELLO KITTY 大臉人物造型針織上衣】

【HELLO KITTY 愛心造型托特包】

【HELLO KITTY 大臉吊飾收納包】

「愛心眼 HELLO KITTY」沉浸式限定裝置亮相

為慶祝這次合作，PAZZO特別於信義店打造全台唯一「愛心眼 HELLO KITTY」限定場景。以粉嫩復古街頭為靈感，結合販賣機裝置、凸面鏡拍照點與電線桿海報等細節，每個轉角都藏著滿滿少女心，營造走進記憶畫面的沉浸式打卡空間。此外，現場還展出本次聯名專屬打造，近100公分高的HELLO KITTY FRP巨型公仔。以立體雕塑呈現HELLO KITTY身穿聯名帽TEE的全新造型，不僅讓粉絲能與這隻經典HELLO KITTY近距離合影，重溫童年美好時光，更成為現場最吸睛、絕對不可錯過的必拍焦點！

限定裝置資訊

日期：11／24（一）～1／31（日）

時間：11：00～22：00（週日營業至 21:00）

地點：PAZZO 信義店｜台北市大安區信義路四段103號

