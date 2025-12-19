江詩丹頓把宇宙裝進錶裡　23項複雜功能、陀飛輪藏錶背

▲江詩丹頓CELESTIA ASTRONOMICAL天體超卓複雜腕錶—HOMAGE TO COPERNICUS粉紅金款。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）年末重量級錶款齊聚台北101專賣店，包括象徵頂級複雜工藝的Les Cabinotiers閣樓工匠系列CELESTIA ASTRONOMICAL天體超卓複雜腕錶 — HOMAGE TO COPERNICUS、Métiers d’Art藝術大師系列TRIBUTE TO THE QUEST OF TIME腕錶與十二生肖馬年錶，以及可變化出四種穿戴方式的Grand Lady Kalla藍寶石與鑽石高級珠寶時計均亮相，讓藏家飽覽精湛製錶與裝飾工藝，以及品牌獨到美學。





▲江詩丹頓CELESTIA ASTRONOMICAL天體超卓複雜腕錶的錶背指示恆星時時、外緣式動力儲存指示，並顯露一分鐘陀飛輪。

江詩丹頓致敬天文學家哥白尼的Les Cabinotiers閣樓工匠系列CELESTIA ASTRONOMICAL天體超卓複雜腕錶 — HOMAGE TO COPERNICUS，巧妙詮釋日心說的宇宙觀，憑藉8.7毫米的纖薄厚度機芯，匯聚23項天文複雜功能，具標準時、太陽時和恆星時三種不同時間讀取模式，錶背指示恆星時時、外緣式動力儲存指示，並顯露一分鐘陀飛輪。





▲江詩丹頓Métiers d’Art藝術大師系列TRIBUTE TO THE QUEST OF TIME腕錶 。

另一複雜功能錶焦點為Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to the Quest of Time腕錶，搭載全新自製3670手動上鏈機芯，由面盤中央的小金人手臂指示逆跳時與逆跳分，下方的雙腳邊各設一個扇形動力儲存顯示，頭頂則懸掛一輪三維立體月亮，背景星空圖再現品牌1755年9月17日創立之時的日內瓦天空星座圖，慶祝江詩丹頓270周年。





▲寶璣慶250周年的最終章推出Experimental 1陀飛輪腕錶，11,161,000元。（圖／寶璣提供）

歡慶250周年的寶璣（Breguet）也迎來紀念錶最終章，發表外型源於Marine系列、寶璣金製作的Experimental 1陀飛輪腕錶，革命性突破在於採用品牌首枚高振頻（10赫茲）磁力擒縱陀飛輪，效能大幅提升且更穩定精準。

