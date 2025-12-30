說流行／2025時尚圈大事回顧：傳奇大師亞曼尼辭世、創意總監最激烈換位

記者鮑璿安 ／綜合報導

2025年的進度條即將拉到尾聲，今年對於時尚圈而言無疑是巨變的一年，不能忽視的是創意總監們閃電般的交接，上任與離職、首秀和最終章充斥，帶來許多精彩看點。而義大利時尚巨擘 Giorgio Armani 在今年9月離世，也投下了一顆震撼彈，留下他一手成立的品牌持續在優雅美學上進化，以下就來一同回顧今年的時尚圈大事。

時尚圈創意總監大風吹

隨著時尚產業快速的變遷趨勢，消費者對奢侈品的喜好轉移之快，若是品牌業績未有起色、無法立竿見影打造出爆款單品，品牌大多會採取更換創意總監的方式，從業界找尋更有討論度的設計師，猶如打入一劑強心針，試圖以更加鮮明的設計風格吸引新世代。





▲時尚金童Jonathan Anderson 於9月巴黎時裝周發表了他接掌 Dior 後的首場女裝系列2026 春夏成衣大秀 。（圖／品牌提供）

像是Maria Grazia Chiuri在結束長達9年的Dior女裝創意總監任期後，選擇出任 FENDI 首席創意總監，而設計金童Jonathan Anderson則接管DIOR男女裝與高級訂製服的設計師，在今年9月已經交出首秀成績單，融合他擅長的學院風和戲劇性剪裁，堪稱時尚圈勞動模範。此外， Pierpaolo Piccioli 則成為 Balenciaga 新任創意總監，而Demna 執掌的 Gucci首場大秀將落在2026 年的三月，一切影響仍在發酵中。

Giorgio Armani辭世享耆壽91歲





▲知名時裝設計師Giorgio Armani逝世，終年91歲。（圖／路透）



今年6月，半世紀以來Armani先生首次缺席米蘭春夏男裝周、巴黎高級訂製周，未能如往年般在伸展台尾聲登場謝幕，由長期合作的設計統籌Leo Dell’Orco代表出場，帶領模特兒們向觀眾鞠躬致意。當時就傳出他因身體因素在休養當中，沒想到也預示著他生命旅程的尾聲。今年9月義大利傳奇設計師Giorgio Armani喬治亞曼尼傳出病逝消息，享耆壽91歲，在親人陪伴下安詳離去，也結束了他長達半個世紀的時尚旅程，他以極簡、低調卻強而有力的設計語言，徹底改寫現代時尚的面貌。

Prada以450億震撼收購Versace

在全球關稅戰之下，Prada確定以12.5億歐元（約新台幣454億元）收購范思哲 (Versace)，Prada尋求擴張以應對奢侈品需求放緩的局面，未來是否成為一場強強聯手的盛況，大家都拭目以待。Donatella Versace交出Versace創意總監大權之後，也補充道：「我很榮幸能將這個品牌交給這樣一家值得信賴的義大利家族企業，我願意盡我所能支持這個品牌的新時代。」

重磅聯名MOYNAT X Labubu





▲Moynat此次驚喜攜手龍家昇（Kasing Lung）推出限量聯名系列，以其廣受喜愛的原創角色「The Monsters」為靈感，為經典包款注入充滿童趣與奇幻色彩的藝術生命。（圖／品牌提供）





▲奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、金馬影帝梁朝偉（Tony Leung）搶先演繹包款。（圖／品牌提供）

華人藝術家龍家昇（Kasing Lung）所打造的Labubu （拉布布）相信許多人並不陌生，以尖尖的耳朵、九顆尖銳的牙齒創作生動形象，迅速成為風靡全球的明星角色，連BLACKPINK Lisa都被其魅力圈粉！今年Labubu 也宣告跨足時尚領域，與法國頂級皮件品牌Moynat共同打造全新的限量聯名系列，話題性自然不需要多說，連奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、金馬影帝梁朝偉（Tony Leung）都被請來拍宣傳照。

夾腳拖逆襲熱門單品

今年毫無疑問的夾腳拖崛起的年度，Lyst 2025 Q2最熱門單品是The Row 旗下「Dune 涼鞋」，沒想到直至Q3也持續有夾腳拖接棒！大家毫不陌生的Havaianas Top Flip-Flops 榜上有名，憑著百搭舒適的特性擄獲人心，夾腳拖能讓大家在穿搭中盡情做自己，或許正是時尚圈如此離不開的原因。