不想大施工　特力屋主打「局部換新優惠」讓居家有感升級

▲特力屋推出局部居家換新服務，並祭出滿額優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年進入倒數，許多家庭想替家裡換點新氣象，卻卡在時間不夠、不想大施工，甚至擔心一動工就拖過年。其實年前換新不一定要全面裝修，只要把錢花在「最有感、最快完成」的項目，就能讓居家狀態在短時間內明顯升級。

不少消費者最常遇到的狀況，是家裡明明有整理，但整體看起來還是舊舊的。原因往往不在家具，而是燈光昏暗、窗簾老舊或地面使用痕跡明顯。這類影響視覺與生活感受的細節，只要局部汰換，就能快速改善，也更符合年前時間有限、不想大動工程的需求。

以燈具來說，換裝可調光、調色的 LED 吸頂燈，是許多家庭最容易入手的升級方式。白天需要明亮、晚上想要柔和，只靠一盞燈就能因應不同生活情境，同時也比傳統燈具省電。

地面若地板刮痕多、顏色老舊，近年常見的直鋪式地板施工時間短，不必大規模敲打，也能讓整個空間視覺煥然一新。至於牆面與窗簾，許多家庭會選擇直接更換窗簾，取代重新油漆，不僅施工快，也能順便改善遮光、隔熱與冬季保暖問題。

對於希望一次處理、避免自己比價與找工班的消費者，特力屋近期整合居家換新方案，從系統家具、廚具、衛浴等較大型裝修，到燈具、油漆、窗簾與收納用品等局部更新，都能在同一通路完成選購與諮詢。針對年前裝修最讓人頭痛的丈量與施工安排，也提供到府評估與規劃服務，讓消費者在時間壓力下，仍能有相對明確的進度與預期。

配合年前換新潮，特力屋同步推出多項優惠。即起至 1／12，居家裝修中心系統家具、廚具與衛浴消費滿 3,000 元可現折 300 元，並可累折；廚具換新消費滿 10 萬元，另提供指定抽油煙機或烘碗機擇一贈送。從 1／1 起連續三週週末，燈具、油漆、窗簾訂製、淨水與收納等品類，也推出滿額現折方案，讓不打算大整修的家庭，也能用相對可控的預算完成年前換新。





▲凱撒衛浴推新款電漿滅菌龍頭。（圖／業者提供）



每天洗菜、洗碗、洗手都離不開水，凱撒衛浴近期推出旗下全新的「電漿滅菌龍頭」產品，切入的正是這個容易被忽略、卻又高度日常的使用場景，讓用水這件事，多了一層安心感。

電漿水是透過電能作用於水與空氣，在水中生成短效的活性分子，用來降低細菌與微生物活性，使用後會自然回復為一般水，不殘留氣味。電漿滅菌龍頭的使用方式與一般龍頭相同，打開水龍頭，水便直接流出，差別在於水在流動的過程中，會同步產生電漿滅菌水。

「電漿滅菌龍頭」等同默默的將流出的水「升級」了，無論洗蔬果、洗餐具或日常洗手，多了一層看不見、卻能感受到的安心感。電漿滅菌水不需要額外添加清潔劑或化學藥劑，也沒有需要定期補充的耗材，水龍頭本身即能完成整個過程，讓用水方式維持單純。

外觀設計延續簡約風格，沒有刻意強調科技感，能自然融入多數廚房與浴室空間。凱撒衛浴也同步宣布進駐特力屋通路，消費者可於全台特力屋門市與線上平台選購。