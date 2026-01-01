fb ig video search mobile ETtoday

不想大施工　特力屋主打「局部換新優惠」讓居家有感升級

>

▲特力屋推出局部居家換新服務，並祭出滿額優惠。（圖／業者提供）

▲特力屋推出局部居家換新服務，並祭出滿額優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導 

農曆年進入倒數，許多家庭想替家裡換點新氣象，卻卡在時間不夠、不想大施工，甚至擔心一動工就拖過年。其實年前換新不一定要全面裝修，只要把錢花在「最有感、最快完成」的項目，就能讓居家狀態在短時間內明顯升級。

不少消費者最常遇到的狀況，是家裡明明有整理，但整體看起來還是舊舊的。原因往往不在家具，而是燈光昏暗、窗簾老舊或地面使用痕跡明顯。這類影響視覺與生活感受的細節，只要局部汰換，就能快速改善，也更符合年前時間有限、不想大動工程的需求。

以燈具來說，換裝可調光、調色的 LED 吸頂燈，是許多家庭最容易入手的升級方式。白天需要明亮、晚上想要柔和，只靠一盞燈就能因應不同生活情境，同時也比傳統燈具省電。

地面若地板刮痕多、顏色老舊，近年常見的直鋪式地板施工時間短，不必大規模敲打，也能讓整個空間視覺煥然一新。至於牆面與窗簾，許多家庭會選擇直接更換窗簾，取代重新油漆，不僅施工快，也能順便改善遮光、隔熱與冬季保暖問題。

▲特力屋推出局部居家換新服務，並祭出滿額優惠。（圖／業者提供）

對於希望一次處理、避免自己比價與找工班的消費者，特力屋近期整合居家換新方案，從系統家具、廚具、衛浴等較大型裝修，到燈具、油漆、窗簾與收納用品等局部更新，都能在同一通路完成選購與諮詢。針對年前裝修最讓人頭痛的丈量與施工安排，也提供到府評估與規劃服務，讓消費者在時間壓力下，仍能有相對明確的進度與預期。

配合年前換新潮，特力屋同步推出多項優惠。即起至 1／12，居家裝修中心系統家具、廚具與衛浴消費滿 3,000 元可現折 300 元，並可累折；廚具換新消費滿 10 萬元，另提供指定抽油煙機或烘碗機擇一贈送。從 1／1 起連續三週週末，燈具、油漆、窗簾訂製、淨水與收納等品類，也推出滿額現折方案，讓不打算大整修的家庭，也能用相對可控的預算完成年前換新。

▲凱薩衛浴推新款電漿滅菌龍頭。（圖／業者提供）

▲凱撒衛浴推新款電漿滅菌龍頭。（圖／業者提供）

每天洗菜、洗碗、洗手都離不開水，凱撒衛浴近期推出旗下全新的「電漿滅菌龍頭」產品，切入的正是這個容易被忽略、卻又高度日常的使用場景，讓用水這件事，多了一層安心感。

電漿水是透過電能作用於水與空氣，在水中生成短效的活性分子，用來降低細菌與微生物活性，使用後會自然回復為一般水，不殘留氣味。電漿滅菌龍頭的使用方式與一般龍頭相同，打開水龍頭，水便直接流出，差別在於水在流動的過程中，會同步產生電漿滅菌水。

▲凱薩衛浴推新款電漿滅菌龍頭。（圖／業者提供）

「電漿滅菌龍頭」等同默默的將流出的水「升級」了，無論洗蔬果、洗餐具或日常洗手，多了一層看不見、卻能感受到的安心感。電漿滅菌水不需要額外添加清潔劑或化學藥劑，也沒有需要定期補充的耗材，水龍頭本身即能完成整個過程，讓用水方式維持單純。

外觀設計延續簡約風格，沒有刻意強調科技感，能自然融入多數廚房與浴室空間。凱撒衛浴也同步宣布進駐特力屋通路，消費者可於全台特力屋門市與線上平台選購。

關鍵字：

特力屋, 年前居家換新, 局部換新, 免大施工, 居家升級, 燈具更換, 窗簾換新, 地板升級, 居家裝修優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直 不是穿上就會暖！「發熱衣正確穿法」包太緊反而讓保暖力大打折 GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看 天冷食慾大增怎麼辦？營養師教你3招克服　這樣減少熱量攝取 最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸 勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬 很多人慢慢地不「按讚」了　席捲全球的「心靈減法」可以這樣開始

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面