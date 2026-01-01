三宅一生Ｘ亞瑟士驚喜推出時髦薄底鞋！3個亮點帶你掌握　下周開賣

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

三宅一生（Issey Miyake）以獨特的「一塊布」哲學、經典皺褶工藝技術聞名，加上多元支線的發展，在全球擁有一群橫跨領域的忠實粉絲。三宅一生旗下所創立的設計團隊Miyake Design Studio（MDS）推出「ISSEY MIYAKE FOOT」企劃，如同在服裝領域中鑽研人體與面料的對話，此計劃以人類的雙腳為研究起點，探討日常行走與鞋履之間的多重可能性，特別攜手運動品牌亞瑟士（ASICS），推出首雙聯名鞋HYPER TAPING，並且總共帶來三款配色，要搶眼有搶眼、要低調有低調！

販售資訊：

販售日期：2026年1月7日

販售地點：IM MEN 麗晶精品B2

亮點1：設計靈感居然是「肌貼」？

雙方首雙聯名鞋款其實早先於IM MEN 2026春夏大秀已率先曝光，成為系列焦點之一。「HYPER TAPING」的誕生，參考了ASICS Stripes經典的線條標誌，ASICS的Stripes Logo其實不只是為做品牌識別，同時也肩負強化結構、提升貼合度的機能，這讓MDS聯想到了運動員常使用的「肌貼」（肌內效貼布），同樣是透過線條組合為人體提供關節穩定性。參考肌貼的概念，HYPER TATING透過厚實的彈性束帶環繞鞋面，並注入鮮明的色彩來強化視覺，更具有穩定支撐的效果。

亮點2：重新詮釋ASICS摔角鞋

此款鞋型源自ASICS摔角鞋，其原本靈感源自於壁虎足部的結構，延伸鞋面與鞋底的交界，帶來穩固的抓地力和支撐度。

亮點3：全新薄底更好穿

為了本次聯名，團隊重新開發新鞋楦，將原本的摔跤鞋大底加寬，使足部貼合感更舒適，搭配回彈力十足的SPEVA中底與柔軟鞋墊，都是為了長時間穿著而生，鞋底較薄感覺上也更時髦了！

