Gentle Monster控告Blue Elephant抄襲！相似度99%　參考底線在哪值得深思

Gentle Monster以前衛視覺風格、高科技未來感和沉浸藝術呈現，不斷為時尚圈注入新穎的概念，加上強大的代言人陣容，以及所伴隨的驚人社群擴散和影響力，成為引領時下眼鏡設計趨勢的龍頭品牌，也因此近幾年有不少品牌皆打著「平替版Gentle Monster」的名號來吸引消費者，以高CP值的優點逐漸發展出屬於自己的市場，Blue Elephant正是其中之一。

不過看來Blue Elephant近年的設計已經讓Gentel Monster忍無可忍，Gentle Monster的母公司IICOMBINED目前已正式對Blue Elephant提出告訴，並在2025年12月23日對外發布聲明，提出對方抄襲的數據化案例，以及強調其保護團隊創意的立場，以下4點掌握Gentle Monster的聲明內容。

Gentle Monster控告Blue Elephant抄襲！

1.指出Blue Elephant超過30款產品涉嫌抄襲

提出Blue Elephant有超過30款產品與Gentle Monster高度相似，其中更有13款相似度超過99%，甚至連鏡片都能互換的程度。案例：Blue Elephant的ZED型號（2023年3月推出）與Gentle Monster的JEFF型號（2021年8月推出），經過3D掃描比對後，結果為99.94%相同。

此外，Gentle Monster 2021年2月推出一款柔軟的雲朵包裝眼鏡盒袋，Blue Elephant則於2023年5月推出幾乎一樣的款式。

▲Blue Elephant的眼鏡盒袋。（圖／小紅書@來包辣條ㄦ）



2.不當引用相似的空間概念

不僅是眼鏡設計，Gentle Monster指控Blue Elephant於空間概念上也高度模仿，指出Blue Elephant的首爾明洞店盜用了Gentle Monster上海旗艦店的空間敘事手法，除了藝術、陳列概念相近之外，最明顯的是Blue Elephant店中一處沙漠與石頭的造景，確實與Gentle Monster的設置極度相似。

其實Blue Elephant近期於聖水洞開幕的全新店鋪，也是主打獨棟的外觀，並以巨大藝術裝置作為社群拍照的亮點，其超現實星球視覺展現了創新的想法，不過這次加入了麵包、咖啡的複合式空間，還是令人不免聯想到Gentle Monster與NUDAKE空間結合的模式。

3.闢謠「同廠說」

一直以來外界存在Blue Elephant之所以被稱作平價版Gentle Monster，是因為雙方眼鏡出同個製造工場、或是雙方品牌有著姊妹關係的傳聞，聽信的消費者，對於Blue Elephant設計與Gentle Monster的相似款，接受度因此提高。Gentle Monster則利用這次聲明闢謠，嚴正澄清Gentle Monster與Blue Elephant完全沒有任何業務、製造或工廠關聯。

4.保護原創的立場

Gentle Monster表示將積極保護設計團隊的原創，品牌視覺形象一直是公司特別重視的部分，無法容忍被他人掠奪的不正當競爭行為，將透過民事與刑事訴訟追究到底。

Blue Elephant的回應

目前Blue Elephant的回應很簡短，表示Gentle Monster所主張受保護的產品設計，在《反不正當競爭法》等相關法律中，並不屬於法律保障的專屬範圍，否認法律上的抄襲認定。簡單來說，就是秉持潮流趨勢不具被排他性的立場。不過對於Gentle Monster一一指出的抄襲案例，Blue Elephant並沒有做出進一步解釋。

其實Gentle Monster在去年12月便提出控訴，此回發出的聲明，則讓爭議推上風口浪尖。Gentle Monster多年來透過原創藝術構想累積許多忠誠粉絲，每次的新系列發表，都會砸下重本製作宣傳，社群話題不曾停歇，儘管價格高昂民眾也願意埋單；Blue Elephant則是以高CP值在市場中闢出一條路，以平實價格做到時髦的設計，受到年輕族群歡迎。雙方各自有支持者，不過在這爭議之中也發人省思，你認為時尚設計裡「參考」的底線在哪？而身為消費者，原創的價值對你來說是否重要？

