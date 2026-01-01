新一年升級睡眠　席伊麗滿萬送千、丹普全系列8折起

▲席伊麗推出新春優惠方案。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年腳步近，除舊佈新不只停留在居家陳設，越來越多消費者選擇從「睡眠品質」著手，汰換使用多年的床墊，看準年節換新需求，床墊品牌 Sealy 席伊麗推出指定床墊滿萬送千、經典床款 7 折起優惠；TEMPUR 丹普則祭出全系列 8 折，最高可折抵 3 萬元優惠。

▲皇冠系列Palatial Crest指定床款享85折，贈總價值約22,060元的Osim 護眼樂Air 2+幸運石按摩枕+環亞機場貴賓室體驗券2張+輕柔枕一對+防潑水保潔墊。

Sealy 席伊麗指定床墊滿萬送千、滿額再贈家電

依睡眠專家建議，床墊約 8 至 10 年即應評估汰換，避免支撐力下降影響脊椎承托與睡眠品質。迎接馬年新春，席伊麗自即起至 2／28 推出新春優惠，指定床款享消費滿 1 萬送 1,000 元、經典床款 7 折起。新美夢系列「美夢天地」雙人床墊原價 94,000 元，新春特價 49,999 元，並加贈活力枕一對與平面保潔墊一件。

▲Sealy席伊麗菁英系列Elevate Ultra享7折，贈總價值約8,060元的Osim暖腹寶+活力枕壹對+床包式保潔墊。

其他多款系列同步推出滿額贈禮，包括菁英系列 Elevate Ultra 享 7 折，再贈 Osim 暖腹寶、活力枕、床包式保潔墊；皇冠系列 Palatial Crest 與澳洲電動床系列 Adjustable，也有指定床款 85 折，贈 Osim 護眼樂 Air 2、幸運石按摩枕、環亞機場貴賓室體驗券等；新尊榮品味系列 New Exquisite 與 Haynes 全系列 85 折，最高可獲贈市值 56,280 元的 Osim 隱形按摩椅。



品牌表示，針對精品館消費者提供全館消費 88 折現金回饋，並依消費金額加碼贈送金色三麥餐廳集團禮物卡、Osim 按摩家電，最高滿額可獲 iRobot 掃拖機器人與集塵塔組合。

▲TEMPUR丹普床墊 全系列商品8折起，購買指定床墊再享最高29,888新春紅包折抵。

TEMPUR 全系列 8 折起、最高折抵 31,888 元

以源自美國NASA技術的感溫材質聞名的 TEMPUR 丹普，主打依體溫與身形自動調整支撐力的睡眠科技。即起至 2／28 推出全系列商品8折起優惠，購買指定床墊最高可享 31,888 元新春尊禮折抵。

▲TEMPUR丹普床墊 幻影電動床架8折，再享固定床架最高折2,000、電動床架最高折4,000元。

丹普專賣店另推出獨家加碼優惠，單筆消費滿 3,000 元送 300 元，並可累積新春紅包折抵；指定電動床組特價 81 折，最高可折抵 35,000 元，並加贈枕頭、保潔墊與羽絨被等多項好禮。消費滿額最高可獲市值 7 萬元的丹普豪華薄墊 Topper One 5cm。

▲TEMPUR丹普 枕頭、配件類商品單件8折，最高享四件75折優惠。