fb ig video search mobile ETtoday

新一年升級睡眠　席伊麗滿萬送千、丹普全系列8折起

>

▲丹普、席伊麗新春優惠。（圖／品牌提供）

▲席伊麗推出新春優惠方案。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年腳步近，除舊佈新不只停留在居家陳設，越來越多消費者選擇從「睡眠品質」著手，汰換使用多年的床墊，看準年節換新需求，床墊品牌 Sealy 席伊麗推出指定床墊滿萬送千、經典床款 7 折起優惠；TEMPUR 丹普則祭出全系列 8 折，最高可折抵 3 萬元優惠。

▲丹普、席伊麗新春優惠。（圖／品牌提供）

▲皇冠系列Palatial Crest指定床款享85折，贈總價值約22,060元的Osim 護眼樂Air 2+幸運石按摩枕+環亞機場貴賓室體驗券2張+輕柔枕一對+防潑水保潔墊。

Sealy 席伊麗指定床墊滿萬送千、滿額再贈家電
依睡眠專家建議，床墊約 8 至 10 年即應評估汰換，避免支撐力下降影響脊椎承托與睡眠品質。迎接馬年新春，席伊麗自即起至 2／28 推出新春優惠，指定床款享消費滿 1 萬送 1,000 元、經典床款 7 折起。新美夢系列「美夢天地」雙人床墊原價 94,000 元，新春特價 49,999 元，並加贈活力枕一對與平面保潔墊一件。

▲丹普、席伊麗新春優惠。（圖／品牌提供）

▲Sealy席伊麗菁英系列Elevate Ultra享7折，贈總價值約8,060元的Osim暖腹寶+活力枕壹對+床包式保潔墊。

其他多款系列同步推出滿額贈禮，包括菁英系列 Elevate Ultra 享 7 折，再贈 Osim 暖腹寶、活力枕、床包式保潔墊；皇冠系列 Palatial Crest 與澳洲電動床系列 Adjustable，也有指定床款 85 折，贈 Osim 護眼樂 Air 2、幸運石按摩枕、環亞機場貴賓室體驗券等；新尊榮品味系列 New Exquisite 與 Haynes 全系列 85 折，最高可獲贈市值 56,280 元的 Osim 隱形按摩椅。 

品牌表示，針對精品館消費者提供全館消費 88 折現金回饋，並依消費金額加碼贈送金色三麥餐廳集團禮物卡、Osim 按摩家電，最高滿額可獲 iRobot 掃拖機器人與集塵塔組合。

▲丹普、席伊麗新春優惠。（圖／品牌提供）

▲TEMPUR丹普床墊 全系列商品8折起，購買指定床墊再享最高29,888新春紅包折抵。

TEMPUR 全系列 8 折起、最高折抵 31,888 元
以源自美國NASA技術的感溫材質聞名的 TEMPUR 丹普，主打依體溫與身形自動調整支撐力的睡眠科技。即起至 2／28 推出全系列商品8折起優惠，購買指定床墊最高可享 31,888 元新春尊禮折抵。

▲丹普、席伊麗新春優惠。（圖／品牌提供）

▲TEMPUR丹普床墊 幻影電動床架8折，再享固定床架最高折2,000、電動床架最高折4,000元。

丹普專賣店另推出獨家加碼優惠，單筆消費滿 3,000 元送 300 元，並可累積新春紅包折抵；指定電動床組特價 81 折，最高可折抵 35,000 元，並加贈枕頭、保潔墊與羽絨被等多項好禮。消費滿額最高可獲市值 7 萬元的丹普豪華薄墊 Topper One 5cm。

▲丹普、席伊麗新春優惠。（圖／品牌提供）

▲TEMPUR丹普 枕頭、配件類商品單件8折，最高享四件75折優惠。

關鍵字：

Sealy席伊麗, TEMPUR丹普, 床墊優惠, 新春檔期, 換床墊, 睡眠品質, 骨科醫師床墊, NASA睡眠科技, 滿額贈, 家電贈禮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直 勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬 失控易走極端的三大星座！TOP 1王者姿態不容踐踏　爆炸後挽回更丟臉 很多人慢慢地不「按讚」了　席捲全球的「心靈減法」可以這樣開始 不是穿上就會暖！「發熱衣正確穿法」包太緊反而讓保暖力大打折 GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看 亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面