IU紅色花卉裝好嫵媚　年末再擒視后大獎

▲IU身穿Monique Lhuillier禮服出席APAN STAR AWARDS頒獎典禮。（圖／翻攝iu_edamofficial IG）

記者陳雅韻／台北報導

今年對於南韓國民女神IU（李知恩）而言是豐收的一年，她憑藉著戲劇《苦盡柑來遇見你》出色表現，橫掃各大頒獎典禮，昨（29日）又在2025 APAN STAR AWARDS頒獎典禮抱回最佳女主角大獎，演技備受肯定，而她一襲紅色花卉禮服造型也大受好評，不僅流露嫵媚氣息，也完美呼應歲末節慶氛圍。





▲IU的紅色花卉裝相當搶眼。（圖／翻攝iu_edamofficial IG）

登上APAN STAR AWARDS視后寶座，堪稱IU 2025年末收到的最佳禮物，她的欣喜之情全反映在禮服的選擇上，身穿美國著名婚紗禮服品牌Monique Lhuillier白色蓬裙禮服，從胸口到裙子綴滿立體紅色花卉與花瓣，是她少見的亮色大膽嘗試，盡顯她的白皙肌膚，再搭配鑽石耳環與鑽戒，優雅迷人。





▲IU同時搭配鑽石耳環與戒指吸睛。（圖／翻攝iu_edamofficial IG）

IU對於露肩蓬裙禮服情有獨鍾，12月初來台參加在高雄國家體育場舉辦的「亞洲明星盛典」（Asia Artist Award，簡稱AAA）頒獎典禮時，她穿著西班牙品牌Isabel Sanchis黑白山形紋平口蓬裙禮服，搭配法國珠寶品牌CHAUMET Ｖ字線條的Joséphine Aigrette 18K白金鑽石項鍊，俐落有型，是紅毯上的時尚資優生。





▲IU來台參加AAA頒獎典禮時穿西班牙品牌Isabel Sanchis平口蓬裙禮服搭配CHAUMET珠寶。（圖／翻攝iu_edamofficial IG）