G-SHOCK 融入日式摺紙藝術　錶上裝飾搶眼虛線

▲G-SHOCK融入日本傳統摺紙藝術錶DW-5600RGM-1黑色款（上）與DW-6900RGM-5白色款各4,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日系腕錶品牌經常將日本文化精髓融入設計之中，CASIO旗下G-SHOCK也不例外，將日本傳統摺紙藝術應用在錶款上，以經典方形數位錶款5600與圓形三眼錶盤6900為基礎，推出黑色款的DW-5600RGM-1腕錶與白色款DW-6900RGM-5錶款，表面的虛線圖案代表摺紙中的谷折與山折，LED 背光與背蓋則點綴摺紙仙鶴圖樣，展現世界聞名的日本摺紙文化。





▲G-SHOCK DW-5600RGM-1腕錶表面的虛線圖案，象徵摺紙藝術中的谷折和山折。

除了外型融入日式摺紙元素，錶盒設計也彰顯摺紙藝術之美，唯一不變的是錶款承襲G-SHOCK強悍DNA，搭載耐衝擊結構、防水200米，以及鬧鈴與碼錶等實用功能，足以應付日常生活所需。





▲G-SHOCK錶背飾有摺紙的仙鶴圖案。

Seiko亦是發揚日本文化的好手，Seiko Presage發表以源自歷史悠久「蓼藍植物」染料的「日本藍（Ai-Iro）」主題錶款，當中具備時間與日期顯示功能、搭載6R55自動上鍊機芯的SPB525J1腕錶，面盤展現如絲綢般的細膩紋理。





▲Seiko大三針腕錶SPB525J1面盤設計呼應絲綢面料，35,000元。（圖／Seiko提供）