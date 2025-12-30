SPEY畢卡索最終章1996原酒華麗謝幕　艾柏迪21年紅酒桶獨獻台灣

fb ig video search mobile ETtoday

▲SPEY與PICASSO跨界最終章29年高年份原酒「第七章奧莉維亞」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

歷時三年，蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌 SPEY 與 PICASSO 跨界聯名迎來大結局，釋出 29 年高年份原酒作為系列收官之作「第七章奧莉維亞」；而素有「水神之泉」美譽的 Aberfeldy 艾柏迪也祭出專為台灣打造的「21 年波亞克紅酒桶單桶原酒」，全台僅 282 瓶。鎖定高端藏家，以「極限量」與「特殊桶」策略搶攻年終商機 。

SPEY：29 年時光淬鍊「粉紅時期」　喝起來像法式下午茶
SPEY 與畢卡索聯名的第七章《奧莉維亞》正式亮相，選用 1996 年蒸餾、酒齡達 29 年的珍稀原酒。致敬畢卡索的第一位繆思女神奧莉維亞，她在 1904 年開啟了畫家溫暖的「粉紅時期」 。為了呼應這段歷史，釀酒師勾兌雪莉與波本雙桶，創造出極具「甜點感」的風味，前調為哈密瓜與薰衣草，入口如海綿蛋糕般輕盈，融合卡士達蛋塔的奶香與焦糖甜感，尾韻則帶有淡淡菸草與薑汁汽水氣息。

對於已收藏前六章的藏家，也釋出全球限量 300 組的「繆思的禮讚」典藏木盒，可一次容納全系列七瓶酒款，讓三年的收藏軌跡組合成一座私人微型藝廊。SPEY × PICASSO 聯名系列最終章《奧莉維亞》1996 年原酒，售價 28,800 元；包含本次新品與「繆思的禮讚」7 入式典藏木盒的限量套組，售價 36,800 元（需留意木盒內不含前六章酒款）。

艾柏迪：紅酒桶名門加持　21 年單桶原酒獨厚台灣
由蟬聯六年年度最佳首席調酒師 Stephanie Macleod 親自監製的艾柏迪，則為台灣威士忌迷獻上「艾柏迪 21 年法國波亞克紅酒桶過桶 單桶原酒」 。其酒特殊之處在於「過桶」工藝，威士忌先在橡木桶熟成近 18 年，隨後轉入法國波爾多左岸名門波亞克（Pauillac）產區的紅酒桶中，進行長達 40 個月的過桶熟成 。波亞克產區擁有木桐堡、拉圖堡等世界五大酒莊，以深邃優雅的風味聞名 。

該酒款以 54% 原酒強度裝瓶，風味融合紅酒桶帶來的成熟櫻桃、新鮮黑莓香氣，以及艾柏迪標誌性的蜂蜜滑順口感，是喜愛雪茄盒、辛香料與黑醋栗風味的進階品飲者首選，21 年法國波亞克紅酒桶單桶原酒全台限量 282 瓶，酒精濃度 54%，售價 13,500 元 。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

SPEY, PICASSO, 畢卡索, 奧莉維亞, 1996年原酒, Aberfeldy, 艾柏迪, 21年, 波亞克紅酒桶, 單桶原酒, 蘇格蘭威士忌, 威士忌收藏, 限量酒款, Stephanie Macleod

