fb ig video search mobile ETtoday

怪物新人Cortis帥度破表　台、泰混血趙雨凡戴LV珠寶放閃

>

▲▼Cortis 。（圖／翻攝IG）

▲Cortis日前出席SBS歌謠大戰紅毯，型男穿搭備受矚目。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

被封為2025年怪物新人的南韓男團Cortis，是天團BTS的師弟團，5位成員趙雨凡、金主訓、馬丁、嚴成玹、安乾鎬在全球掀起音樂風暴外，他們不按牌理出牌的服裝混搭風格也帶起一波「Cortis風穿搭」，成為新一代流行指標，當中台灣、泰國混血的20歲趙雨凡就愛點綴首飾吸睛，日前現身SBS歌謠大戰紅毯，他巧搭LV（Louis Vuitton，路易威登）珠寶，展現個性魅力。

▲▼Cortis 。（圖／翻攝IG）

▲Cortis成員趙雨凡James戴LV Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列白K金鑽石耳環。

▲▼Cortis 。（圖／翻攝IG）

▲Le Damier de Louis Vuitton小型環狀鑲鑽耳環，161,000元。

當天身穿丹寧裝的趙雨凡，佩戴LV將Damier 棋盤格圖案化為華麗珠寶的Le Damier de Louis Vuitton系列鑲鑽耳環與戒指，同時搭配 Monogram 圖案的Les Gastons Vuitton系列戒指，跨系列的珠寶穿搭方式毫無違和感，更添時髦氣息。

▲▼Cortis 。（圖／翻攝IG）

▲趙雨凡同時搭配LV Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列白K金鑽石戒指與Les Gastons Vuitton高級珠寶系列白K金戒指。

▲▼Cortis 。（圖／翻攝IG）

▲Le Damier de Louis Vuitton鑲鑽戒指，152,000元。

除了珠寶搶鏡，創意服裝也為Cortis增添不少話題。12月初趙雨凡隨Cortis團員返台參加「亞洲明星盛典」（Asia Artist Award，簡稱AAA）頒獎典禮，5人登台表演的服裝均由台灣設計師品牌NAMESAKE操刀設計，以異材質與疊搭手法凸顯他們率性不羈的時尚態度，帥氣指數破表。

▲▼Cortis 。（圖／翻攝IG）

▲▼Cortis 。（圖／翻攝IG）

▲▼Cortis 。（圖／翻攝IG）

▲▼Cortis 。（圖／翻攝IG）

▲▼Cortis 。（圖／翻攝IG）

▲Cortis來台參加AAA頒獎典禮，5位團員都穿台灣設計師品牌NAMESAKE服裝上陣表演。（圖／翻攝namesak3 IG）

►亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

►亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

關鍵字：

Cortis, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 趙雨凡, NAMESAKE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

G-SHOCK 融入日式摺紙藝術　錶上裝飾搶眼虛線

G-SHOCK 融入日式摺紙藝術　錶上裝飾搶眼虛線

Swatch雙馬奔騰迎新年　火元素裝飾熱情洋溢

Swatch雙馬奔騰迎新年　火元素裝飾熱情洋溢

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

天梭女錶台灣銷量飆升4成　歲末亮眼金色款搶市 C羅首曝光「錶王」隱藏版　千萬全鑽錶閃瞎眾人 貝嫂閃耀248萬「錶王」方錶　當最美聖誕趴女主人 2萬有找買得到日系的機械錶　CITIZEN動力儲存提升至60小時 亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡 CITIZEN溫柔系女錶出列　晚霞染上海灘色調太夢幻 迪麗熱巴優雅不費力　MIKIMOTO星星珠寶上身款款百搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面