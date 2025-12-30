怪物新人Cortis帥度破表　台、泰混血趙雨凡戴LV珠寶放閃

▲Cortis日前出席SBS歌謠大戰紅毯，型男穿搭備受矚目。（圖／LV提供，以下同）

被封為2025年怪物新人的南韓男團Cortis，是天團BTS的師弟團，5位成員趙雨凡、金主訓、馬丁、嚴成玹、安乾鎬在全球掀起音樂風暴外，他們不按牌理出牌的服裝混搭風格也帶起一波「Cortis風穿搭」，成為新一代流行指標，當中台灣、泰國混血的20歲趙雨凡就愛點綴首飾吸睛，日前現身SBS歌謠大戰紅毯，他巧搭LV（Louis Vuitton，路易威登）珠寶，展現個性魅力。





▲Cortis成員趙雨凡James戴LV Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列白K金鑽石耳環。





▲Le Damier de Louis Vuitton小型環狀鑲鑽耳環，161,000元。

當天身穿丹寧裝的趙雨凡，佩戴LV將Damier 棋盤格圖案化為華麗珠寶的Le Damier de Louis Vuitton系列鑲鑽耳環與戒指，同時搭配 Monogram 圖案的Les Gastons Vuitton系列戒指，跨系列的珠寶穿搭方式毫無違和感，更添時髦氣息。





▲趙雨凡同時搭配LV Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列白K金鑽石戒指與Les Gastons Vuitton高級珠寶系列白K金戒指。





▲Le Damier de Louis Vuitton鑲鑽戒指，152,000元。

除了珠寶搶鏡，創意服裝也為Cortis增添不少話題。12月初趙雨凡隨Cortis團員返台參加「亞洲明星盛典」（Asia Artist Award，簡稱AAA）頒獎典禮，5人登台表演的服裝均由台灣設計師品牌NAMESAKE操刀設計，以異材質與疊搭手法凸顯他們率性不羈的時尚態度，帥氣指數破表。





▲Cortis來台參加AAA頒獎典禮，5位團員都穿台灣設計師品牌NAMESAKE服裝上陣表演。（圖／翻攝namesak3 IG）