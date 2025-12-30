《阿凡達3》女主「奈蒂莉」超會穿！香奈兒花卉裙、Balmain亮片戰袍好吸睛

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

萬眾矚目的電影巨作《阿凡達：火與燼》上映後好評不斷，而女星柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）所飾演的「奈蒂莉」堅定形象也讓人動容，除了演技精湛深受影迷們喜愛之外，她高人一等的時尚度也引起討論，近期為宣傳接連走上紅毯，以三套截然不同的高端造型展現她一貫的俐落氣場。

▲▼ 柔伊莎達娜 。（圖／品牌提供）

▲柔伊莎達娜在美國邁阿密出席《阿凡達：火與燼》首映活動時，選擇香奈兒 2026 春夏高級時裝系列的香草色針織魚尾洋裝。（圖／品牌提供）

柔伊莎達娜在美國邁阿密出席《阿凡達：火與燼》首映活動時，選擇香奈兒 2026 春夏高級時裝系列的香草色針織魚尾洋裝（Look 74），最吸睛的是裙身上密佈鉤針編織花朵與立體花卉裝飾，從肩帶延伸至胸前與裙擺，讓原本柔和的奶油色系充滿層次。魚尾剪裁強調腰臀線條，但針織材質又保留舒適與貼合感，禮服做工精緻繁複。她把頭髮俐落往後梳，讓花卉細節成為視覺焦點。

▲▼ 柔伊莎達娜 。（圖／路透）

▲柔伊莎達娜選穿 SAINT LAURENT 2026 早春系列深綠色斜肩長禮服，單肩剪裁帶出鎖骨線條 。（圖／路透）

此外，她選穿 SAINT LAURENT 2026 早春系列深綠色斜肩長禮服，單肩剪裁帶出鎖骨線條，腰間自然收束、裙身以布料堆疊與垂墜製造立體感，側開高衩則讓整體更有動態與性感比例。整體簡潔沒有過多裝飾，卻用深綠色的成熟色調與性感高衩設計，撐起強勢又優雅的紅毯氣場。黑色系同樣是柔伊莎達娜的決勝關鍵，她以 Balmain 訂製款黑色禮服登場，禮服採貼身長裙線條，上身帶有閃亮質地與微立體的結構感，形成一種乾淨卻具有攻擊性的紅毯效果，同樣記憶點深刻。

