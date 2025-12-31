健身或日常都能穿！lululemon「冬季必收新品」無前縫緊身褲、時髦拉鍊外套

記者鮑璿安／綜合報導

新的一年仍然要動起來！lululemon 為迎接新年推出冬季 2025 Train 系列，以「The best is yet 迎接更好的自己」為主題，聚焦高強度訓練的需求，以創新科技與支撐性為設計核心，打造一系列極簡風格與時髦美感兼具的單品。





▲lululemon新品女裝亮點首推 Wunder Train No Line™ 高腰緊身褲，作為品牌最具代表性的訓練緊身褲之一，這回加入「無前縫線」設計 。（圖／品牌提供）

新品女裝亮點首推 Wunder Train No Line™ 高腰緊身褲，作為品牌最具代表性的訓練緊身褲之一，這回加入「無前縫線」設計，視覺更俐落平滑，同時延續原本的高性能表現。再加上快乾與吸濕排汗機能，特別適合高溫濕熱、容易大量流汗的訓練情境，讓你從深蹲到衝刺都能保持乾爽。系列提供 25 吋、28 吋褲長與季節色選，包括黑、海軍藍、胡桃棕與柳葉綠，能把訓練裝穿出屬於自己的日常時髦。





▲Wunder Train 網布設計運動內衣、 Wunder Train 全拉鍊外套 。（圖／品牌提供）





▲Lewis Hamilton穿著Repper 短袖上衣 Vapor 霧白色；License to TrainTM 無內襯短褲 7” Solar Grey 日光灰 。（圖／品牌提供）

此外，Wunder Train 網布設計運動內衣，透過背面網布細節在支撐與透氣間取得平衡，讓運動中的體感更輕盈；搭配 Wunder Train 全拉鍊外套，能以貼合剪裁與靈活伸展度打造俐落層次，從健身房一路穿到日常都毫無違和。男裝方面，七屆 F1 世界冠軍 Lewis Hamilton加持的 License to Train™ 短褲主打「耐操又不束縛」，耐磨紋理布料加上吸濕排汗機能，讓高強度訓練仍能維持舒適乾爽；並提供 5 吋與 7 吋褲長、含內襯與無內襯選擇，對重視靈活度與耐久度的人來說是必收款。

同場加映

Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，而這次驚喜釋出第二波最新聯名！由Jisoo 本人親自演繹了「奶油焦糖」色系新款，溫柔的色澤搭配復古輪廓讓人一眼就愛上，鞋款將於 2026 年 1 月 7 日正式登場。從官方率先公開的形象照中可以看到，品牌代言人Jisoo 以一身純白連帽衛衣搭配短裙亮相，整體造型乾淨簡約卻很有份量感，寬鬆的衛衣讓視覺呈現自然慵懶的鬆弛感，短裙搭配白色中筒襪，讓鞋款成為最醒目的焦點。這回聯名新色選用 Caramel Cream 的焦糖奶油色調，介於淺咖啡與奶茶之間，溫潤柔和卻不失存在感，和冬季穿搭特別契合，也比粉色更好駕馭。





▲Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，這次驚喜釋出第二波最新聯名「奶油焦糖」色系新款 。（圖／翻攝自官方IG）