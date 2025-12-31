負面情緒累積到要爆炸！5個必學「排空法」不知不覺就把垃圾清除

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

在生活節奏越來越快、情緒長期被壓抑的狀態下，許多人其實不是不快樂，而是累積了太多來不及消化的負面能量，若這些情緒長期堆積，容易影響判斷力、人際關係，甚至身心狀態，想真正讓內心「清空」，不是強迫自己正向，而是學會正確的排放。

1.允許情緒存在，而不是急著否定



很多人一感到焦慮、憤怒或低落，就立刻責怪自己「想太多」、「不該這樣」，反而讓情緒被壓得更深，其實負面感受本身並不是錯，它只是提醒你正在承受壓力，當你願意承認「我現在真的很不舒服」，情緒才有被釋放的出口，而不是變成內耗。

2.用身體動作帶走情緒殘留



情緒不只存在於腦袋，也會停留在身體裡，透過快走、伸展、流汗運動，或是深層呼吸，都能幫助神經系統從緊繃狀態慢慢鬆開，很多時候不是想通了才不難受，而是身體先放鬆了，心自然就靜下來。

3.把情緒具體化，讓它離開腦內循環



負面能量最消耗人的地方，在於它會反覆在腦中播放，試著用寫下來、說出來的方式，把模糊的不安變成具體語句，無論是日記、備忘錄或對信任的人傾訴，都是一種「外移」，當情緒不再只存在腦中，就不必一直承受它的重量。

4.切斷過度刺激，為內心留出空白



長時間滑手機、接收大量資訊，會讓大腦一直處於警覺狀態，負面情緒自然難以消散，適度關閉通知、遠離社群比較，哪怕只是短暫的安靜時段，都能讓內心恢復呼吸空間，真正的排空，往往來自「少一點輸入」。

5.用儀式感，為情緒畫下句點



有意識地為一天或一段情緒做結束，例如：洗澡時想像把煩躁沖走、睡前點香氛、整理房間，都是在告訴自己「這些情緒可以留在今天」，當你給情緒一個結尾，它就不必跟著你進入明天。