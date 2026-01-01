fb ig video search mobile ETtoday

新年煥膚首選！PS+LAB 30分鐘無針水光DIY　立即透亮發光

>

▲▼ 。（圖／東森自然美提供）

▲PS+LAB利用氣動脈衝無針導入科技，30分鐘完成全臉水光課程。（圖／東森自然美提供）

時尚中心／台北報導

新年將至，派對、聚會與拍照行程密集登場，讓「快速有感、零負擔」成為今年保養關鍵字。當侵入式醫美仍需要修復期與預約時間，一種更輕盈、即刻發光的保養選擇，正在美容圈掀起話題。來自東森自然美旗下的科技美業創新品牌 PS+LAB（Personal Skin Lab），以「無針水光 DIY」概念，重新定義都會族群的日常煥膚節奏，只要 30 分鐘，就能完成一堂「不打針、不種鑽、無修復期」的水光保養。

PS+LAB 主打的氣動脈衝無針導入科技，透過高壓氣流將精華溫和導入肌膚表層，有助提升肌膚含水量與整體透亮度，過程溫和舒適，幾乎零存在感。全程不敷麻、不流血，也不影響後續行程，特別適合怕痛族、初次嘗試水光保養，或是在重要場合前需要快速調整膚況的消費者。整體體驗流程設計直覺簡單，一鍵啟動，像替肌膚插上快充線，下班或通勤空檔就能完成，讓水光保養從「預約制療程」走進「日常選項」。

▲▼ 。（圖／東森自然美提供）

▲PS+LAB新品升級，新春推出「活膚泌碼水光晶萃」。（圖／東森自然美提供）

品牌名稱 PS+LAB 源自 Personal Skin Lab 概念，強調每個人都能依照自身膚況打造專屬保養組合。美肌快充站採用「晶露＋晶萃」雙階段設計，可依保濕、亮白、修護或抗老等需求自由搭配，讓每一次體驗都具備高度彈性。這樣的模組化設計不僅降低保養門檻，也讓消費者從被動接受服務，轉為主動參與自己的肌膚管理，提升整體體驗感與記憶點。

迎接新的一年，PS+LAB 同步升級保養配方，導入以外泌體研究概念為靈感的「泌齡科技」，從細胞外環境與訊息傳遞的想法出發，結合可作為化妝品使用的動物來源成分，著重於修護、亮白與膚況穩定表現。升級後的晶萃在質地延展性、親膚度與吸收速度上更貼近日常使用需求，特別適合節慶或聚會前進行速效保養，讓肌膚在視覺上呈現自然、細緻、柔和的透亮光澤。

▲▼ 。（圖／東森自然美提供）

▲PS+LAB台北車站K區美肌快充站，一月推出「活膚泌碼水光體驗方案」。（圖／東森自然美提供）

PS+LAB 美肌快充站首站選址於人流密集的台北車站地下街東森廣場 K 區，將科技護膚概念融入通勤、購物與生活動線，讓保養不再受限於美容院場域，而是成為生活的一部分。2026 年 1 月同步推出限定「活膚泌碼水光體驗方案」，體驗價 1,689 元，主打加倍修護與亮白實感，提供節慶前快速煥膚的新選擇，現場消費再加碼贈送 DIY 精油香氛 1.5ml，為日常保養增添儀式感。

除了固定據點，PS+LAB 也同步啟動行動美容車計畫，未來將進駐商圈、社區與活動現場，將無針水光與快充式保養體驗直接帶進消費者生活半徑。短時間內已累積數百位體驗會員，顯示市場對快速、可視化效果的保養模式具有高度接受度。品牌也同步開放加盟方案，提供完整訓練、儀器配套與行銷支援，吸引對科技美業有興趣的創業與斜槓族群加入，持續拓展新型態的都會護膚風景。

關鍵字：

東森自然美, 美妝保養, 科技美業, 無針水光, 水光肌, 肌膚管理, 快速保養, 都會保養, 節慶煥膚, DIY保養, 個人化保養, 初老保養, 熟齡肌, 亮白保養, 通勤美妝, PS+LAB

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直 不是穿上就會暖！「發熱衣正確穿法」包太緊反而讓保暖力大打折 GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看 天冷食慾大增怎麼辦？營養師教你3招克服　這樣減少熱量攝取 最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸 勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬 很多人慢慢地不「按讚」了　席捲全球的「心靈減法」可以這樣開始

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面