新年煥膚首選！PS+LAB 30分鐘無針水光DIY　立即透亮發光

▲PS+LAB利用氣動脈衝無針導入科技，30分鐘完成全臉水光課程。（圖／東森自然美提供）

時尚中心／台北報導

新年將至，派對、聚會與拍照行程密集登場，讓「快速有感、零負擔」成為今年保養關鍵字。當侵入式醫美仍需要修復期與預約時間，一種更輕盈、即刻發光的保養選擇，正在美容圈掀起話題。來自東森自然美旗下的科技美業創新品牌 PS+LAB（Personal Skin Lab），以「無針水光 DIY」概念，重新定義都會族群的日常煥膚節奏，只要 30 分鐘，就能完成一堂「不打針、不種鑽、無修復期」的水光保養。

PS+LAB 主打的氣動脈衝無針導入科技，透過高壓氣流將精華溫和導入肌膚表層，有助提升肌膚含水量與整體透亮度，過程溫和舒適，幾乎零存在感。全程不敷麻、不流血，也不影響後續行程，特別適合怕痛族、初次嘗試水光保養，或是在重要場合前需要快速調整膚況的消費者。整體體驗流程設計直覺簡單，一鍵啟動，像替肌膚插上快充線，下班或通勤空檔就能完成，讓水光保養從「預約制療程」走進「日常選項」。

▲PS+LAB新品升級，新春推出「活膚泌碼水光晶萃」。（圖／東森自然美提供）

品牌名稱 PS+LAB 源自 Personal Skin Lab 概念，強調每個人都能依照自身膚況打造專屬保養組合。美肌快充站採用「晶露＋晶萃」雙階段設計，可依保濕、亮白、修護或抗老等需求自由搭配，讓每一次體驗都具備高度彈性。這樣的模組化設計不僅降低保養門檻，也讓消費者從被動接受服務，轉為主動參與自己的肌膚管理，提升整體體驗感與記憶點。

迎接新的一年，PS+LAB 同步升級保養配方，導入以外泌體研究概念為靈感的「泌齡科技」，從細胞外環境與訊息傳遞的想法出發，結合可作為化妝品使用的動物來源成分，著重於修護、亮白與膚況穩定表現。升級後的晶萃在質地延展性、親膚度與吸收速度上更貼近日常使用需求，特別適合節慶或聚會前進行速效保養，讓肌膚在視覺上呈現自然、細緻、柔和的透亮光澤。

▲PS+LAB台北車站K區美肌快充站，一月推出「活膚泌碼水光體驗方案」。（圖／東森自然美提供）

PS+LAB 美肌快充站首站選址於人流密集的台北車站地下街東森廣場 K 區，將科技護膚概念融入通勤、購物與生活動線，讓保養不再受限於美容院場域，而是成為生活的一部分。2026 年 1 月同步推出限定「活膚泌碼水光體驗方案」，體驗價 1,689 元，主打加倍修護與亮白實感，提供節慶前快速煥膚的新選擇，現場消費再加碼贈送 DIY 精油香氛 1.5ml，為日常保養增添儀式感。

除了固定據點，PS+LAB 也同步啟動行動美容車計畫，未來將進駐商圈、社區與活動現場，將無針水光與快充式保養體驗直接帶進消費者生活半徑。短時間內已累積數百位體驗會員，顯示市場對快速、可視化效果的保養模式具有高度接受度。品牌也同步開放加盟方案，提供完整訓練、儀器配套與行銷支援，吸引對科技美業有興趣的創業與斜槓族群加入，持續拓展新型態的都會護膚風景。