打造舒適視覺感！使用「60／40法則」讓空間更有層次感

▲用正確比例打造空間，會讓整個視覺感煥然一新，無關空間大小跟風格都能達到效果。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

你是否曾經站在家中，望著空蕩蕩的牆面或是雜亂無章的擺設發呆，想要改變卻不知從何做起？不妨使用「60／40法則」來進行打理，無論你喜歡什麼樣的風格都適用，這種巧妙的平衡感會讓視覺覺得舒適，整個空間越看越順眼。

這法則聽起來有點像數學公式，但其實超級容易理解。簡單來說，就是讓家具或擺設佔空間的60%，保留40%作為視覺和活動空間。這樣一來，不僅能讓房間看起來豐富不過空，又不會給人一種塞滿到喘不過氣的感覺。

「60／40法則」的巧妙之處，在於它是大自然的智慧。從海洋生物的螺旋外殼，到盛開的花朵，甚至是我們自己的身體比例，處處可見相似的黃金分割。設計師們發現，當我們把這樣的比例套用到居家空間，就特別賞心悅目，看了讓人莫名放鬆。

這個法則不只能應用在整體空間，連佈置單面牆壁也很好用，比方說你家有面大白牆，想掛些畫作或裝飾，但又怕貼太多太滿、太少又太空。這時候就可以祭出「60／40法則」，讓你的作品佔牆面積的60%，其他就留白。保證你推開家門的那刻，馬上被這面牆吸引住目光，卻又不會覺得太擁擠。

桌上小物也可以用「60／40法則」來整理，不管是書桌、化妝台還是客廳邊桌，都可以選個當主角的物品，讓它佔了桌面的60%。舉例來說，一個有質感的收納托盤、一盆蓊鬱的綠植，甚至是一座別緻的檯燈都可以。剩下的40%就可以擺些生活中不可或缺的小東西，像是一疊常翻閱的書、手帳、或是一些個人喜愛的飾品，當然別忘了最重要的「留白」。這樣一來，桌面既有重點又不失細節，看起來就很舒服。

「60／40法則」不是要你拿尺量得分毫不差，而是提供一個概念，讓主要物品和配角們取得平衡。所以下次當你對著家裡某個角落苦惱、或是翻著Pinterest的居家靈感卻不知道該怎麼動手時，不妨試試「60／40法則」，輕鬆就能把家裡打造成一個充滿生活感、看了讓自己也忍不住愛上的美好空間。

居家設計, 空間佈置, 6040法則, 黃金比例, 生活美學

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

ET Fashion

