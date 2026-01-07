fb ig video search mobile ETtoday

很容易受周遭人情緒影響？5個細節透露你可能是高敏感人

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

你是否常被形容「想太多」、「太容易受影響」，卻又說不清原因？其實，這可能不是脆弱，而是你天生對世界的感受力較高，所謂的「高敏感人」，並非情緒化，而是對環境、情緒與細節的接收度比一般人更強，以下幾個觀察重點，可以幫助你初步判斷自己是否屬於高敏感特質。

情緒 。（圖／IG）

1.對外界刺激特別有感

你可能對聲音、氣味、光線或人多的環境特別容易感到疲累，例如：在吵雜的聚會後需要獨處很久才能恢復或對他人忽略的小細節卻感受強烈，這代表你的感官接收系統相對敏銳。

2.情緒共感能力強

你很容易感受到他人的情緒變化，即使對方沒有明說，也能察覺氣氛的微妙轉折，甚至會不自覺把別人的情緒背在自己身上，導致心情跟著起伏。

3.習慣深度思考與反覆反省

在做決定前，你往往會想得很深、考慮得很遠，事後也容易反覆回想對話或事件，檢討自己是否做得不夠好，內心世界相當豐富，但也容易因此感到心累。

4.對批評與衝突特別敏感

即使只是輕微的指正或玩笑，你也可能放在心上很久，並非抗壓性低，而是你會下意識把這些訊息內化、放大解讀。

5.需要獨處來「充電」

相較於不斷社交，你更需要安靜的獨處時間來整理感受與思緒，當獨處被壓縮時，容易感到煩躁、情緒失衡。

關鍵字：

高敏感人, 情緒, 心情, 個性

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

