fb ig video search mobile ETtoday

2026才剛開始！「含金量最高」氣墊粉餅為肌膚開光迎財　首顆PDRN不用千元就有

>

記者李薇／台北報導、攝影

現代女性上妝不僅僅只是想要打造好氣色，最好可以連抗老保濕都一起做好做滿，不要浪費任何能變美的時間，近期兩大美妝品牌嬌蘭、I'M MEME都推出可以養膚的氣墊粉餅，一個含有珍稀黑蜂蜂蜜、頂級24K金，一個則是添加韓系最夯PDRN成分，一拍即美肌＋抗老，當然比別人更逆齡。

嬌蘭,I`M MEME,氣墊粉餅,美妝,底妝,粉底,彩妝,PDRN。（圖／記者李薇攝）

嬌蘭在2026年首度迎來品牌第一顆的網紗「24K純金光透精華氣墊粉餅」，跟之前海綿內芯的「24K純金絲光氣墊粉餅」，適合更加偏乾性的肌膚，水潤感與保濕度都更加升級之外，更是添加獨家黑蜂蜂蜜以及頂級白牡丹萃取，光是活膚保養成分就高達90%，加上底妝經典的24K純金雙面粒子標配，直接打造「含金量最高」的光采美肌，而且僅亞洲限定上市，4個訂製色選絕對不能錯過。

嬌蘭,I`M MEME,氣墊粉餅,美妝,底妝,粉底,彩妝,PDRN。（圖／記者李薇攝）

受到醫美療程麗珠蘭的影響，核心成分PDRN迅速在網路掀起討論話題，可以說是現在最當紅的保養成分之一；I’M MEME在開春就推出全新我愛神力水光網紗氣墊，不僅採用專櫃級網紗設計，更是第一顆直接把阿拉斯加鮭魚PDRN修護精華注入的氣墊粉餅，結合三種分子量不同的10種玻尿酸，搭配火棘與木槿花萃取，能一整天不間斷為肌膚注入保濕潤澤，以妝感而言，更是旗下4款氣墊粉餅之中，光澤度最高的單品，售價不到千元，790元就可以擁有。

關鍵字：

嬌蘭, I’M MEME, 氣墊粉餅, 美妝, 底妝, 粉底, 彩妝, PDRN

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

覺得談戀愛好累？「3 大特徵」代表你該停下來了

覺得談戀愛好累？「3 大特徵」代表你該停下來了

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找

宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找

101回應鬼塚虎歧視移工　賈董自爆買瘋：我的愛牌請繼續支持 最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動 安格斯12星座一周運勢1／12-1／18　獅子體累心也累、天蠍別用試探質問 安孝燮戴寶格麗金錶露貴公子氣息　喝台啤體驗台灣生活 減肥不靠意志力！把家裡佈置成「易瘦環境」　讓贅肉自己離開你 Prada春夏3顆必收新包搶看！蓮花粉新色束口袋、復古Bonnie超百搭 最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面