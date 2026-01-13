2026才剛開始！「含金量最高」氣墊粉餅為肌膚開光迎財　首顆PDRN不用千元就有

記者李薇／台北報導、攝影

現代女性上妝不僅僅只是想要打造好氣色，最好可以連抗老保濕都一起做好做滿，不要浪費任何能變美的時間，近期兩大美妝品牌嬌蘭、I'M MEME都推出可以養膚的氣墊粉餅，一個含有珍稀黑蜂蜂蜜、頂級24K金，一個則是添加韓系最夯PDRN成分，一拍即美肌＋抗老，當然比別人更逆齡。

嬌蘭在2026年首度迎來品牌第一顆的網紗「24K純金光透精華氣墊粉餅」，跟之前海綿內芯的「24K純金絲光氣墊粉餅」，適合更加偏乾性的肌膚，水潤感與保濕度都更加升級之外，更是添加獨家黑蜂蜂蜜以及頂級白牡丹萃取，光是活膚保養成分就高達90%，加上底妝經典的24K純金雙面粒子標配，直接打造「含金量最高」的光采美肌，而且僅亞洲限定上市，4個訂製色選絕對不能錯過。

受到醫美療程麗珠蘭的影響，核心成分PDRN迅速在網路掀起討論話題，可以說是現在最當紅的保養成分之一；I’M MEME在開春就推出全新我愛神力水光網紗氣墊，不僅採用專櫃級網紗設計，更是第一顆直接把阿拉斯加鮭魚PDRN修護精華注入的氣墊粉餅，結合三種分子量不同的10種玻尿酸，搭配火棘與木槿花萃取，能一整天不間斷為肌膚注入保濕潤澤，以妝感而言，更是旗下4款氣墊粉餅之中，光澤度最高的單品，售價不到千元，790元就可以擁有。