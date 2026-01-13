指甲易斷、變形又軟？健康美手養護3技巧：建立休養期、改善NG習慣

記者李薇／台北報導 圖／lalalalisa_m IG、for_everyoung10 IG

長時間做光療、美甲已成為許多人日常造型的一部分，但頻繁卸甲、拋磨與化學藥劑接觸，容易讓指甲變薄、變軟甚至分層斷裂，想要在持續美甲的同時養出健康指甲，關鍵在於日常修護與使用習慣的調整，以下整理三個實用做法，幫助指甲慢慢恢復強韌狀態。

1.定期給指甲「休息期」



指甲和皮膚一樣需要修復時間，長期無縫接軌地做指甲，會讓甲面持續處於受損狀態，建議每做2至3次光療後，安排至少1至2周的休養期，讓指甲自然生長、補回水分與油脂，這段期間避免再拋磨或上硬甲油，能有效降低指甲過軟、分層的情況。

2.加強甲緣與甲面滋養



指甲容易變軟，往往和缺乏油脂與水分有關，日常可養成使用指緣油的習慣，早晚各一次，特別加強甲根與指緣按摩，促進血液循環與指甲生長，同時洗手後立即擦護手霜，避免指甲長時間乾燥，讓甲面維持彈性與韌度。

3.從生活習慣補強指甲結構



健康指甲來自內外兼顧，飲食中可適量補充蛋白質、維生素B群與鋅，有助於指甲生長與硬度維持，生活中也要減少指甲承受的「隱形傷害」，像是用指甲開瓶、摳硬物或長時間泡水卻不戴手套，能明顯改善指甲健康。