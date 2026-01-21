大秀直播／珉奎搶先「戴上」Dior邀請函　今晚和他一起看秀

▲Dior 2026冬季時裝秀，在巴黎男裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋／綜合報導

Dior 2026冬季時裝系列將於台灣時間1月21日晚間9點30分在巴黎男裝周發表，韓國男團Seventeen成員金珉奎（Mingyu）抵達巴黎準備看秀，他秀出大秀邀請函，是一個百褶領圍，並立刻戴上，搭配的直條紋襯衫，正是他從首爾搭機前往時的穿著，衣服都沒換就趕緊開箱邀請函，可見對新一季作品的期待。

▲金珉奎開箱Dior大秀邀請函，是一個百褶領圍，他立刻戴上。（圖／翻攝min9yu_k IG）

從首爾仁川機場出發時，金珉奎穿的是Dior 2026夏季時裝系列，淺藍色襯衫與淺色丹寧褲，外罩灰色大衣，整體走清爽路線，運用顏色層次拉出比例，看起來輕鬆卻不隨便，鞋子選擇的是Dior Archie黑色帆船鞋，介於正式皮鞋與休閒鞋之間，讓整體線條俐落有型。

▲金珉奎從仁川機場出發，準備前往巴黎時的造型。（圖／品牌提供，以下同）









▲Dior Men's Book Tote，115,000元。





▲幸運草鑰匙圈22,000元、綠色鈴蘭吊飾29,000元。





▲Dior棒球帽19,500元、Dior Archie帆船鞋37,000元。

頭上的棒球帽相當搶眼，與偏紳士感的裝束相異又搭襯，衝撞出有趣效果，搭飛機的包款，要實用好裝，他手提著Dior Book Tote，並掛上鈴蘭花與幸運草吊飾，讓硬挺的托特包，添入柔軟與活潑氣氛。

▲金珉奎的Dior穿搭。（圖／翻攝min9yu_k IG）

除了在機場的裝扮，金珉奎還曝光多套日常的Dior穿著，包括穿著玫瑰與白鴿圖案的扭花毛衣吃飯、以學院風的條紋領帶與襯衫加上皮夾克與皮褲展現反差感，種種造型讓金珉奎展現多樣風格，也讓人更期待他看秀的穿搭。

▲Dior搶先釋出2026秋冬項鍊與格紋領圍。（圖／翻攝Dior IG）

Dior此次的邀請函是一個百褶領圍，同時間在官方IG也曝光了相似的格紋款，並有大顆寶石項鍊，也許你已經開始猜想Jonathan Anderson會端出什麼作品？想和金珉奎一起第一時間掌握2026秋冬男裝秀場全貌，別忘了1月21日晚間9點30分透過直播欣賞。

2026秋冬男裝周開跑，不少男星受邀前往，許光漢日前參加PRADA大秀，穿著白色高領衫搭配綠色毛衣、深藍色夾克，與粉色造型的邊佑錫同場，展現無窮魅力，孔劉則是LV品牌大使，在機場被拍到帶著LV Horizon 55行李箱與動物圖案的The Darjeeling Limited系列Keepall行李袋飛往巴黎，相當隨興自然。

▲許光漢日前在米蘭參加PRADA 2026秋冬男裝秀。

▲孔劉出席LV 2026秋冬男裝秀。

▲孔劉飛往巴黎時，帶著LV的行李箱與lKeepall行李袋。（圖／翻攝gongyoo_official IG）