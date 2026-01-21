fb ig video search mobile ETtoday

大秀直播／珉奎搶先「戴上」Dior邀請函　今晚和他一起看秀

>

▲Dior 2026冬季時裝秀，在巴黎男裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋／綜合報導

Dior 2026冬季時裝系列將於台灣時間1月21日晚間9點30分在巴黎男裝周發表，韓國男團Seventeen成員金珉奎（Mingyu）抵達巴黎準備看秀，他秀出大秀邀請函，是一個百褶領圍，並立刻戴上，搭配的直條紋襯衫，正是他從首爾搭機前往時的穿著，衣服都沒換就趕緊開箱邀請函，可見對新一季作品的期待。

▲Dior金珉奎。（圖／品牌提供、翻攝金珉奎IG）

▲金珉奎開箱Dior大秀邀請函，是一個百褶領圍，他立刻戴上。（圖／翻攝min9yu_k IG）

從首爾仁川機場出發時，金珉奎穿的是Dior 2026夏季時裝系列，淺藍色襯衫與淺色丹寧褲，外罩灰色大衣，整體走清爽路線，運用顏色層次拉出比例，看起來輕鬆卻不隨便，鞋子選擇的是Dior Archie黑色帆船鞋，介於正式皮鞋與休閒鞋之間，讓整體線條俐落有型。

▲Dior金珉奎。（圖／品牌提供、翻攝金珉奎IG）

▲Dior金珉奎。（圖／品牌提供、翻攝金珉奎IG）

▲金珉奎從仁川機場出發，準備前往巴黎時的造型。（圖／品牌提供，以下同）

▲Dior金珉奎。（圖／品牌提供、翻攝金珉奎IG）


 ▲Dior Men's Book Tote，115,000元。

▲Dior金珉奎。（圖／品牌提供、翻攝金珉奎IG）

▲幸運草鑰匙圈22,000元、綠色鈴蘭吊飾29,000元。

▲Dior金珉奎。（圖／品牌提供、翻攝金珉奎IG）

▲Dior棒球帽19,500元、Dior Archie帆船鞋37,000元。

頭上的棒球帽相當搶眼，與偏紳士感的裝束相異又搭襯，衝撞出有趣效果，搭飛機的包款，要實用好裝，他手提著Dior Book Tote，並掛上鈴蘭花與幸運草吊飾，讓硬挺的托特包，添入柔軟與活潑氣氛。

▲Dior金珉奎。（圖／品牌提供、翻攝金珉奎IG）

▲金珉奎的Dior穿搭。（圖／翻攝min9yu_k IG）

除了在機場的裝扮，金珉奎還曝光多套日常的Dior穿著，包括穿著玫瑰與白鴿圖案的扭花毛衣吃飯、以學院風的條紋領帶與襯衫加上皮夾克與皮褲展現反差感，種種造型讓金珉奎展現多樣風格，也讓人更期待他看秀的穿搭。

▲Dior金珉奎。（圖／品牌提供、翻攝金珉奎IG）

▲Dior金珉奎。（圖／品牌提供、翻攝金珉奎IG）

▲Dior搶先釋出2026秋冬項鍊與格紋領圍。（圖／翻攝Dior IG）

Dior此次的邀請函是一個百褶領圍，同時間在官方IG也曝光了相似的格紋款，並有大顆寶石項鍊，也許你已經開始猜想Jonathan Anderson會端出什麼作品？想和金珉奎一起第一時間掌握2026秋冬男裝秀場全貌，別忘了1月21日晚間9點30分透過直播欣賞。

2026秋冬男裝周開跑，不少男星受邀前往，許光漢日前參加PRADA大秀，穿著白色高領衫搭配綠色毛衣、深藍色夾克，與粉色造型的邊佑錫同場，展現無窮魅力，孔劉則是LV品牌大使，在機場被拍到帶著LV Horizon 55行李箱與動物圖案的The Darjeeling Limited系列Keepall行李袋飛往巴黎，相當隨興自然。

▲許光漢日前在米蘭參加PRADA 2026秋冬男裝秀。

▲孔劉LV。（圖／品牌提供）

▲孔劉出席LV 2026秋冬男裝秀。

▲孔劉。（圖／翻攝孔劉IG）

▲孔劉飛往巴黎時，帶著LV的行李箱與lKeepall行李袋。（圖／翻攝gongyoo_official IG）

►米蘭男裝周／許光漢與邊佑錫男神齊聚！Prada泛黃舊衣搭短斗篷吸睛

關鍵字：

Dior, Seventeen, 金珉奎, Mingyu, 大秀直播, 直播, 巴黎男裝周

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露 情緒切割超強的三大星座！TOP 1理性評估關係　不值得就斷乾淨 TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭 Lisa加入Nike家族踩Air Max 95帥美登場！曝兒時回憶「存零用錢買鞋」 鞋頭必關注本週熱門鞋款！英製NB1500新配色、《怪奇物語》最終章致敬 一整天最好的5個補水時間點　輕鬆降食慾、皮膚變更好 Philips冷暖空調主打室外機終身保固　「全機只換不修」特價22900元起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面