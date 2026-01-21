劇烈磁暴來了！頭暈心悸怎麼辦？營養師教你這樣吃減緩不適

▲若你為電磁敏感體質，近日可能會出現頭痛、睡不好的狀況。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近日地球磁場出現劇烈波動，昨（20日）中央氣象署發布太空天氣警示，地磁風暴影響時間恐長達36小時。多數人感受不明顯，但有些族群在這段期間，卻可能出現頭悶、心悸、睡不好等狀況。面對無法控制的磁暴，營養師高敏敏教你從飲食與生活節奏下手，或許能讓身體舒服一點。

磁暴是什麼？磁暴指的是太陽劇烈活動影響地球磁場，造成短時間內的磁場擾動。一般情況下，這類變化主要影響飛航通訊、衛星系統與GPS定位，對多數民眾影響有限。不過，有部分自認為「電磁敏感體質」的人，在磁場波動時，較容易感覺到自律神經不穩定，出現一連串身體不適反應。

▲部分的人會有睡眠品質變差的壯況。

當地球磁場出現明顯波動，自律神經可能較容易失衡，常被提及的不適像是頭暈、頭痛、頭部悶脹、心悸、胸口不適、失眠、多夢、容易醒來、情緒起伏大、注意力不集中等等反應。想要緩解不適，讓營養師高敏敏分享，磁暴期間，飲食原則應遵循「簡單、穩定、少刺激」，讓神經系統有休息空間。

▲香蕉能幫助減緩不適，讓情緒更為穩定。

#補充電解質

幫助神經傳導與心律穩定，可選椰子水、無糖電解質飲、香蕉、奇異果，或清淡的鹽麴湯品。

#抗發炎飲食

容易感到疲倦、昏沉時，可多攝取鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃，並搭配藍莓、芭樂、花椰菜、番茄等蔬果。

#補充鎂

有助放鬆神經、減少緊繃感，可從70%以上黑巧克力、腰果、菠菜、燕麥、南瓜籽中攝取。

#補充B群

身體覺得沒力時，有助能量代謝，可由全穀類、雞蛋、瘦肉、豆腐補充。

#避免高糖、高油、高加工食品

高糖易造成血糖波動，高油高鹽可能放大疲倦與心悸感，磁暴期間建議少碰手搖飲、甜點、炸物與加工肉品。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了飲食，生活節奏對磁暴期間的感受也很關鍵。規律作息能幫助自律神經回到平衡，夜晚減少藍光刺激，有助褪黑激素正常分泌、提升睡眠品質。

白天可進行散步、瑜珈或伸展等溫和活動，避免高強度運動；同時記得補充足夠水分，幫助神經傳導穩定。若感到胸悶或焦躁，深呼吸或短時間冥想，也有助降低緊繃感。