fb ig video search mobile ETtoday

暖身「生薑紅茶」5分鐘完成　提高代謝率助減肥、預防感冒

>

▲▼紅茶,跨年,冬天,熱飲。（圖／翻攝自pixabay）

▲生薑入茶好處多多，可以驅寒又能幫助提高代謝。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大寒節氣溫度冷吱吱，薑一向是驅寒聖品，不但方便買到，而且香氣跟滋味都很療癒，想要「食補」不需要大費周章做菜，近幾年風行的生薑紅茶，只要花5分鐘就能輕易完成，早上喝上一杯，不但能夠驅寒，還可以加速身體代謝，幫助減肥，手腳冰冷也會有改善，且能增強免疫力預防感冒，在家就能輕鬆做。

薑片,老薑。（圖／Pixabay）

生薑紅茶的作法很簡單，只要準備紅茶茶包，還有生薑與黑糖、蜂蜜即可。先將生薑洗淨，連皮一起磨成泥，一人份生薑大約是一個大拇指的大小，之後跟紅茶包（或者是紅茶茶葉）一起放入杯中，然後加入熱水沖泡，等候3分鐘，過濾後可加入黑糖或是蜂蜜即可飲用。

▲▼喝茶時間表。（圖／Unsplash）

此外，還有其他延伸作法，像是加入可可，就成了充滿可可香氣的「生薑可可亞」，不喜歡紅茶的人，或是想要換一下口味都很適合，做法也很簡單，只要用純可可粉、生薑跟熱水即可，先用水加入可可粉攪拌至糊狀，之後倒入鍋中慢慢加入開水，用中火加熱至快沸騰，倒入杯中後再加入生薑泥攪拌，可視自身口味加入黑糖或蜂蜜。

但須注意可可需使用無添加的單純可可粉，此外可可含有咖啡因，孕婦跟小孩需要注意喝的量，有糖尿病跟腎臟疾病的人，也需要跟醫師詢問是否可喝這類飲品。

▲咖啡,熱飲,冬天,飲料,茶,熱茶。（圖／unsplash）

若不想喝飲料，也可使用「微波生薑」的方式，將200克生薑磨碎，放入可微波的耐熱容器，加水蓋過生薑，用500W微波4分鐘即完成，一餐吃進一匙生薑的量，像在做菜時可加入一匙微波生薑，或是早餐夾麵包吃也可以，一次攝取的份量只要一匙即可。

▲薑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

關鍵字：

生薑飲品, 驅寒, 代謝, 免疫力, 暖身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

宏匯廣場要開470坪UNIQLO「最大店」　6千坪新賣場三年後登場

宏匯廣場要開470坪UNIQLO「最大店」　6千坪新賣場三年後登場

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走

華莎低胸裝襯鑽鍊魅力十足　變裝演唱又帥又美 經痛救星！ 陳妍希教你自製暖宮湯　食材簡單好入手 Lisa加入Nike家族踩Air Max 95帥美登場！曝兒時回憶「存零用錢買鞋」 穿厚外套還是冷？冬季保暖祕訣：內層、中層、外層這樣穿最有效 總讓你心累！小心這些「負能量朋友」正在悄悄拖垮你 孫芸芸女兒秀廚藝！「仙女菜單」大公開　每天都吃這碗 許路兒的抗寒「青春儲值穿搭法」　一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面