Levi’s x Jordan 聯名搶先看！AJ3 變丹寧鞋王　限定馬年款超搶眼

記者鮑璿安 ／綜合報導

今年初的重磅聯名之作報到！Levi’s攜手 Jordan Brand 推出全新聯名系列，以經典 Air Jordan 3 為核心，融合丹寧工藝與街頭運動美學，打造跨界潮流之作。這回系列首發亮點鎖定「馬年限定」AJ3 鞋款，鞋身選用原棉色（Ecru）丹寧搭配馬毛材質拼接，鞋舌內還暗藏「Year of the Horse」紅色刺繡，設計語彙緊扣農曆新年氛圍，並於大中華區、日本與韓國限量發售。





▲Levi’s® x Jordan 聯名系列以經典 Air Jordan 3 為核心，融合丹寧工藝與街頭運動美學，打造跨界潮流之作。（圖／品牌提供）

此次聯名系列同步推出三款 AJ3 鞋款，包括以黑色丹寧與荔枝皮拼接的「Black」配色，以及靛藍丹寧結合黑象紋經典元素的「Rigid」版本。細節部分亦大玩聯名語彙，包含鞋帶孔處的 Levi’s 紅標、鞋墊上印有經典美鈔圖樣「This is a pair of Levi’s」，以及全新登場的黑丹寧刺繡 Nike Air 後跟標誌，質感與設計完整升級。

服飾部分則將街頭運動輪廓與 Levi’s經典剪裁結合，推出復古拼接棒球外套、美式足球球衣、水洗丹寧夾克與短褲等單品。其中棒球外套採用皮革與羊毛混搭材質，點綴牛仔騎牛刺繡徽章，向 Jordan 公牛時期致敬，兼具收藏價值與穿搭實用性。下身褲款也以立體輪廓為主軸，黑色繭型丹寧褲選用 578™ 版型延伸褲長設計，搭配 AJ3 穿著時可自然堆出份量線條；而短褲則落膝設計加上深褶細節，完美呼應當下街頭寬版風潮。系列更延伸推出帽款與印花 TEE 等單品，致敬 90 年代 Levi’s「Button Your Fly」廣告語錄，重現品牌文化底蘊。將於 1 月 23 日在 Levi’s 信義 A11 快閃店與 Jordan 指定門市限量發售。

同場加映





▲adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套。（圖／品牌提供）



adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套，從盤扣、立體縫線到肩上的三條線，不只保暖、穿起來也很有過節氣氛。另一款馬年限定針織背心則以滿版三葉草與緹花馬圖騰詮釋節慶感。喜歡繽紛色彩的主人，也能在 ADICOLOR 寵物系列找到多款萌度破表的 T-shirt，粉嫩芭蕾粉、溫柔米白藍、亮黃、青草綠通通有，胸前的三葉草刺繡依舊經典，搭上寵物專屬風衣、項圈與後背包，毛孩的時髦度大概正式超越家中所有人。