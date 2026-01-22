fb ig video search mobile ETtoday

Levi’s x Jordan 聯名搶先看！AJ3 變丹寧鞋王　限定馬年款超搶眼

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

今年初的重磅聯名之作報到！Levi’s攜手 Jordan Brand 推出全新聯名系列，以經典 Air Jordan 3 為核心，融合丹寧工藝與街頭運動美學，打造跨界潮流之作。這回系列首發亮點鎖定「馬年限定」AJ3 鞋款，鞋身選用原棉色（Ecru）丹寧搭配馬毛材質拼接，鞋舌內還暗藏「Year of the Horse」紅色刺繡，設計語彙緊扣農曆新年氛圍，並於大中華區、日本與韓國限量發售。

▲▼Levi’s® x Jordan 聯名系列登場。（圖／品牌提供）

▲▼Levi’s® x Jordan 聯名系列登場。（圖／品牌提供）

▲▼Levi’s® x Jordan 聯名系列登場。（圖／品牌提供）

▲Levi’s® x Jordan 聯名系列以經典 Air Jordan 3 為核心，融合丹寧工藝與街頭運動美學，打造跨界潮流之作。（圖／品牌提供）

此次聯名系列同步推出三款 AJ3 鞋款，包括以黑色丹寧與荔枝皮拼接的「Black」配色，以及靛藍丹寧結合黑象紋經典元素的「Rigid」版本。細節部分亦大玩聯名語彙，包含鞋帶孔處的 Levi’s 紅標、鞋墊上印有經典美鈔圖樣「This is a pair of Levi’s」，以及全新登場的黑丹寧刺繡 Nike Air 後跟標誌，質感與設計完整升級。

▲▼Levi’s® x Jordan 聯名系列登場。（圖／品牌提供）

▲▼Levi’s® x Jordan 聯名系列登場。（圖／品牌提供）

▲▼Levi’s® x Jordan 聯名系列登場。（圖／品牌提供）

▲▼Levi’s® x Jordan 聯名系列登場。（圖／品牌提供）

服飾部分則將街頭運動輪廓與 Levi’s經典剪裁結合，推出復古拼接棒球外套、美式足球球衣、水洗丹寧夾克與短褲等單品。其中棒球外套採用皮革與羊毛混搭材質，點綴牛仔騎牛刺繡徽章，向 Jordan 公牛時期致敬，兼具收藏價值與穿搭實用性。下身褲款也以立體輪廓為主軸，黑色繭型丹寧褲選用 578™ 版型延伸褲長設計，搭配 AJ3 穿著時可自然堆出份量線條；而短褲則落膝設計加上深褶細節，完美呼應當下街頭寬版風潮。系列更延伸推出帽款與印花 TEE 等單品，致敬 90 年代 Levi’s「Button Your Fly」廣告語錄，重現品牌文化底蘊。將於 1 月 23 日在 Levi’s 信義 A11 快閃店與 Jordan 指定門市限量發售。

同場加映

▲▼adidas、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套。（圖／品牌提供）

adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套，從盤扣、立體縫線到肩上的三條線，不只保暖、穿起來也很有過節氣氛。另一款馬年限定針織背心則以滿版三葉草與緹花馬圖騰詮釋節慶感。喜歡繽紛色彩的主人，也能在 ADICOLOR 寵物系列找到多款萌度破表的 T-shirt，粉嫩芭蕾粉、溫柔米白藍、亮黃、青草綠通通有，胸前的三葉草刺繡依舊經典，搭上寵物專屬風衣、項圈與後背包，毛孩的時髦度大概正式超越家中所有人。

關鍵字：

Levi’s, Jordan, 丹寧, 聯名, 春節

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

宏匯廣場要開470坪UNIQLO「最大店」　6千坪新賣場三年後登場

宏匯廣場要開470坪UNIQLO「最大店」　6千坪新賣場三年後登場

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走 許路兒的抗寒「青春儲值穿搭法」　一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦 Lisa加入Nike家族踩Air Max 95帥美登場！曝兒時回憶「存零用錢買鞋」 星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯 經痛救星！ 陳妍希教你自製暖宮湯　食材簡單好入手 大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒 孫芸芸女兒秀廚藝！「仙女菜單」大公開　每天都吃這碗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面