林心如回憶「首次包紅包」感動落淚！示範夏姿立領棉襖搭玉鐲包優雅過年

記者鮑璿安／綜合報導

農曆新年將近，SHIATZY CHEN 夏姿・陳以「摺疊的故鄉」為題，推出2026年新春系列，延續品牌一貫的東方優雅與手工美學，並邀請林心如拍攝形象照，藉由她對於家庭與服裝記憶的詮釋，喚起過年時與家人相聚的溫度。





▲SHIATZY CHEN 夏姿・陳以「摺疊的故鄉」為題，推出2026年新春系列，延續品牌一貫的東方優雅與手工美學，並邀請林心如拍攝形象照 。（圖／品牌提供）

林心如透露，過年最期待的環節是壓歲錢和放鞭炮，「我印象最深刻是開始工作之後，第一次包給外公紅包，他沒有太大反應，反而是我把自己感動到熱淚盈眶，因為很開心身分互換，可以把心意交給尊敬的長輩」。

本次林心如穿搭主打粉色立領緹花棉襖外套，結合貂毛立領與玉石釦細節，以中式線裝書為靈感，復刻中式年節穿著記憶，搭配綻放東方花卉的開版緹花長裙，以優雅柔美姿態展現新春氛圍。鞋履則以銀白色短靴搭配中跟設計，營造出洗鍊俐落的姿態，兼具過年走春的實穿性與儀式感。手上搭配的是銀灰色刺繡手提包，整體造型融合東方古典與現代女性姿態，呼應品牌此次以「記憶」為主題的設計理念。

同場加映





▲黑金配色的 Paddington 鎖頭包；Spin 小號手提包推出淺金色與杏仁糖色，鏈條上結合 「Chloé」 字母與馬形徽標 。（圖／品牌提供）

Chloé 馬年限定系列以「駿馬」象徵自由與力量，呼應女性以沈靜卻自在的姿態穿梭世界，並把馬年意象收進品牌一貫的簡約輪廓與經典配件裡。系列色調用熱烈紅、溫柔裸色與復古牛仔藍組合，讓新年氛圍不流於直白，而是更法式、更耐看。成衣從短袖上衣、針織到丹寧都涵蓋日常需求；包款同樣把代表作端上桌，Spin 小號手提包推出淺金色與杏仁糖色，鏈條上結合 「Chloé」 字母與馬形徽標，走動時自帶靈動光澤；黑金配色的 Paddington 鎖頭包與 Bowling 包也同步登場，用更摩登的方式把節日感拉滿。