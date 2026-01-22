太狠了！限量「創始香水」每櫃才10瓶　熱賣百年的秘密聞了就懂

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

限量單品總是以獨特的姿態亮相，對於長時間就是該單品粉絲的人，更是忍不住想要收藏，近期就有不少質感的限量好物，有些有絕美的包裝，有些則是擁有獨特的配方，真的很值得擁有。

＃Acqua di parma 克羅尼亞淡香精臻選典藏版，100ml、售價11200元

來自義大利奢華香氛品牌Acqua di Parma於1916年創立於香氛之城帕爾瑪（Parma），至今已經擁有110年的歷史，而品牌第一支的創始香氣「克羅尼亞經典古龍水」由男爵Carlo Magnani調製而成，即使歷經百年，依舊深受許多粉絲喜愛，是極其經典又具有代表性的香氣；繼去年上市淡香精版本之後，2026年更推出克羅尼亞淡香精臻選典藏版，選用來自2024年馬達加斯加的諾西貝島（Nosy Be）豐收的白色依蘭依蘭，經過24小時專業蒸餾並細緻分餾，揉合義大利佛手柑、血橙、苦橙葉與葡萄柚，讓整體香氣更顯豐沛的層次與馥郁感，全台限量僅35瓶，等於每個專櫃約10瓶左右。

＃迪奧 藍星唇膏幸運星願珍藏版，3.5g、售價1600元

迪奧先生不僅在服裝設計展現時髦品味，對於幸福符碼也是情有獨鍾，像是星星、愛心、四葉幸運草以及無限可能的數字「8」，都經常出現在他的作品之中；在2026新年也以此為靈感，躍上代表性的藍星唇膏系列，充滿幸運星的紅色高訂珍藏外盒，點綴幸運星與奢金Christian Dior字樣飾帶，極致精巧高級。

＃肌膚之鑰 精質乳霜2026金馬限定版， 50mL、售價25000元

2026年在東方生肖以馬為代表，不少美妝限定都以此為意象，設計出充滿年節氛圍的單品，肌膚之鑰的精質乳霜也打造金馬限定版，攜手當代藝術家姜淼透過細膩筆觸描繪飛躍金馬圖騰，乳霜部分則是延續經典配方，採用60種精萃配方以100道細膩工序製作而成，不僅可以為肌膚帶來滋潤感受，更能打造緊緻細膩膚觸。