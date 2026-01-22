fb ig video search mobile ETtoday

舒華化身運動系女神！長腿駕馭SKECHERS粉紫跑鞋　穿搭照美翻

>

記者鮑璿安／綜合報導

(G)I-DLE台灣成員舒華成為SKECHERS最新代言人，在粉絲們引頸期盼之下終於迎來了首波跑鞋形象照，營造與舞台截然不同的運動風格，舒華身穿短款外套搭配米白短褲，腳踩主打款 AERO BURST 跑鞋，以俐落姿態完美演繹春夏輕運動風格。

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲ 舒華演繹主打的 AERO BURST 女款跑鞋，以紫粉色系打造青春氛圍，搭載品牌獨家 HYPER BURST SI 中底科技 。（圖／品牌提供）

本次主打的 AERO BURST 女款跑鞋，以紫粉色系打造青春氛圍，搭載品牌獨家 HYPER BURST SI 中底科技，整體鞋身以頂級輕量材質打造，以空氣力學為設計核心，滿足長距離訓練與日常穿著的高舒適需求。結合碳纖維注入結構，提供優異的推進回彈與輕盈腳感。大底採用多重抓地設計，提升穩定性與靈活度，讓日常運動與外出都能輕鬆駕馭。

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

舒華也分享 AERO BURST 帶來的「輕盈推力」令她印象深刻，數位編碼網布鞋面提供良好透氣表現。形象照中，舒華俏皮半蹲在道具旁，一身乾淨色調搭配亮眼跑鞋，展現出無壓輕盈的穿搭靈感。

同場加映

▲▼lisa。（圖／品牌提供）

▲▼lisa。（圖／品牌提供）

▲Lisa身穿黑色連帽外套搭配白色運動內衣，腳上的 Air Max 95 成為視覺焦點。（圖／品牌提供）

BLACKPINK 成員 Lisa正式加入 Nike 大家庭！在曝光的造型中，Lisa身穿黑色連帽外套搭配白色運動內衣，下身選擇寬版黑色運動長褲，整體線條簡潔俐落，強調身體比例與動作延展性。腳上的 Air Max 95 成為視覺焦點，厚實氣墊結構與流線輪廓十分吸睛。談到與 Nike 的淵源，Lisa表示，自己在成為 BLACKPINK 練習生之前，幾乎只穿適合跳舞的服裝，「運動套裝、寬鬆 T 恤和運動鞋，是我每天的標準配備」。

關鍵字：

舒華, SKECHERS, 跑鞋, 輕運動, AEROBURST

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

宏匯廣場要開470坪UNIQLO「最大店」　6千坪新賣場三年後登場

宏匯廣場要開470坪UNIQLO「最大店」　6千坪新賣場三年後登場

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走 星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯 Lisa加入Nike家族踩Air Max 95帥美登場！曝兒時回憶「存零用錢買鞋」 許路兒的抗寒「青春儲值穿搭法」　一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦 大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒 經痛救星！ 陳妍希教你自製暖宮湯　食材簡單好入手 孫芸芸女兒秀廚藝！「仙女菜單」大公開　每天都吃這碗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面