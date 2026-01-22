舒華化身運動系女神！長腿駕馭SKECHERS粉紫跑鞋　穿搭照美翻

記者鮑璿安／綜合報導

(G)I-DLE台灣成員舒華成為SKECHERS最新代言人，在粉絲們引頸期盼之下終於迎來了首波跑鞋形象照，營造與舞台截然不同的運動風格，舒華身穿短款外套搭配米白短褲，腳踩主打款 AERO BURST 跑鞋，以俐落姿態完美演繹春夏輕運動風格。





▲ 舒華演繹主打的 AERO BURST 女款跑鞋，以紫粉色系打造青春氛圍，搭載品牌獨家 HYPER BURST SI 中底科技 。（圖／品牌提供）

本次主打的 AERO BURST 女款跑鞋，以紫粉色系打造青春氛圍，搭載品牌獨家 HYPER BURST SI 中底科技，整體鞋身以頂級輕量材質打造，以空氣力學為設計核心，滿足長距離訓練與日常穿著的高舒適需求。結合碳纖維注入結構，提供優異的推進回彈與輕盈腳感。大底採用多重抓地設計，提升穩定性與靈活度，讓日常運動與外出都能輕鬆駕馭。

舒華也分享 AERO BURST 帶來的「輕盈推力」令她印象深刻，數位編碼網布鞋面提供良好透氣表現。形象照中，舒華俏皮半蹲在道具旁，一身乾淨色調搭配亮眼跑鞋，展現出無壓輕盈的穿搭靈感。

同場加映

▲Lisa身穿黑色連帽外套搭配白色運動內衣，腳上的 Air Max 95 成為視覺焦點。（圖／品牌提供）

BLACKPINK 成員 Lisa正式加入 Nike 大家庭！在曝光的造型中，Lisa身穿黑色連帽外套搭配白色運動內衣，下身選擇寬版黑色運動長褲，整體線條簡潔俐落，強調身體比例與動作延展性。腳上的 Air Max 95 成為視覺焦點，厚實氣墊結構與流線輪廓十分吸睛。談到與 Nike 的淵源，Lisa表示，自己在成為 BLACKPINK 練習生之前，幾乎只穿適合跳舞的服裝，「運動套裝、寬鬆 T 恤和運動鞋，是我每天的標準配備」。