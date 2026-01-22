今天就換副眼鏡吧！ 黑川想矢、木村拓哉引領眼鏡新風潮

記者曾怡嘉／台北報導

眼鏡早已不只是視力工具，而是日常穿搭中不可忽視的風格關鍵。近期，JINS旗下時尚眼鏡品牌RIM與OWNDAYS不約而同推出全新企劃，分別從「造型感」與「機能進化」切入，為不同生活場景提供更貼近現代需求的配戴選擇。

▲RIM邀來演員黑川想矢擔任視覺形象大使。

RIM以「今天，就來換副眼鏡吧」為概念，邀請《國寶》演員黑川想矢擔任視覺形象大使，強調眼鏡在穿搭中的角色轉換。此次企劃將陸續推出兩大系列，橫跨2025年底至2026年初，鎖定工作與日常造型需求。

▲日常休閒穿搭搭配眼鏡來增添時髦感。

▲RIM 飛行員框，2,980元。

首先登場的「RIM 工作時尚系列」，延續過往高人氣設計，並加入全新「桶型框」。桶型框在方框結構中融入圓潤弧線，兼顧俐落與柔和氣質，適合通勤、會議或日常休閒穿搭，讓眼鏡成為低調卻關鍵的風格支點。接續於2026年1月15日才推出的「RIM 經典復古系列 第2彈」，則聚焦復古與現代混搭的設計趨勢。系列共推出4型3色、共12款，包含眉型橢圓框、大方框與飛行員鏡框，透過比例與線條變化，為日常造型增添玩心與質感層次。



▲OWNDAYS全球品牌大使木村拓哉。

相較於RIM從穿搭出發，OWNDAYS則聚焦視力需求的「進化」。品牌攜手全球品牌大使木村拓哉，推出以「進化中的大人」為主題的第2彈廣告，主打多焦點眼鏡，試圖打破「老花眼鏡顯老」的既定印象。

▲OWNDAYS 玳帽棕鏡框，4,290元。

廣告【眼神的獨白】系列「鱷魚」篇，以「外表看似不變，內在持續進化」作為隱喻，呼應眼鏡自18世紀以來外型穩定、功能不斷革新的歷程。木村拓哉以標語「戴上多焦點，我帥氣依舊。」傳達多焦點眼鏡同時兼顧視力與外型的可能性，讓一副眼鏡就能應付多種生活場景。