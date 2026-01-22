fb ig video search mobile ETtoday

加工食物恐傷腦！營養師提醒「6種食物」少碰

>

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

高糖、高油、高加工的飲食型態，長期下來影響的不只是體重。營養師高敏敏分享，近年研究發現，超加工飲食可能讓大腦處在慢性發炎與耗損狀態，專注力、記憶力與思考清晰度都可能悄悄下降，從今天開始，少一點加工、多一點原型食物，替大腦存下長期健康的本錢。

▲▼營養師提醒「6種加工食物」恐傷腦 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

多篇研究指出，經常攝取超加工食品者，整體認知功能與執行能力退化速度較快。2023 年發表於《美國醫學會神經學期刊》的研究即顯示，高超加工飲食與認知衰退之間存在關聯；2024 年另一項研究亦指出，超加工食品攝取量增加，恐提高失智症風險。

▲▼營養師提醒「6種加工食物」恐傷腦 。（圖／Unsplash）

#超加工食物一次看

1.油炸食物：高溫油炸易產生氧化物，增加氧化壓力，腦細胞更易受損。

2.高脂乳製品：飽和脂肪比例高，可能誘發慢性發炎，影響腸道菌相與腦部運作。

3.精製甜食：血糖起伏大，影響專注力和記憶力。

4.含糖飲料：高糖低營容易增加腦部負擔。

4.加工紅肉：加工過程產生氧化與發炎物質，影響血管健康與腦部供氧效率。

5.精製白麵包：屬於精製碳水，吸收快，易出現腦霧與疲勞感。

那麼護腦飲食怎麼吃？ 研究顯示，遵循 MIND Diet（麥得飲食） 的族群，認知功能退化速度較慢，甚至可讓大腦年齡年輕約 7.5 歲。在失智症風險方面，嚴格執行者可降低約 53%，中度執行者也有約 35% 的下降幅度（以研究結果為準）。

▲▼營養師提醒「6種加工食物」恐傷腦 。（圖／Unsplash）

#麥得飲食重點一次看

1.全穀雜糧：每日至少 3 份，穩定供應大腦能量。

2.魚類、雞肉、豆製品：補充優質蛋白與 Omega-3，有助神經傳導與抗發炎。

3.深綠色與多色蔬菜：富含葉酸與抗氧化物，支持腦部與腸腦軸健康。

4.橄欖油、堅果：提供好油脂與維生素 E，保護神經細胞。

5.莓果類：花青素有助記憶與專注力。

6.葡萄酒：少量即可，不飲酒者不必勉強。

營養師高敏敏最後也提醒，飲食調整需循序漸進，避免一次大幅改變造成腸胃不適。有慢性病、需控制脂肪或酒精攝取者，建議先諮詢醫師或營養師，食材與份量應依個人需求與身體狀況調整。

關鍵字：

超加工飲食, 大腦健康, 失智風險, 麥得飲食, 營養建議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

宏匯廣場要開470坪UNIQLO　6千坪新賣場三年後登場

宏匯廣場要開470坪UNIQLO　6千坪新賣場三年後登場

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走 大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒 星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯 Lisa加入Nike家族踩Air Max 95帥美登場！曝兒時回憶「存零用錢買鞋」 霍諾德徒手攀101最怕「26樓至90樓」　竹節塔身、斗型結構是難關 許路兒的抗寒「青春儲值穿搭法」　一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦 孫芸芸女兒秀廚藝！「仙女菜單」大公開　每天都吃這碗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面