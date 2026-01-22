店王重傷營收短少百億　新光三越「穩健致遠」今年目標拚千億元

▲新光三越副董事長吳昕陽（右四）、執行副總吳昕昌（右三）與新光三越團隊合影。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨龍頭新光三越去年台中店氣爆意外，宣布 2025 全年營收 830 億元，年減 13%，總座吳昕陽直言「去年不是好過的一年，回歸日常不容易，台中店停業 226 天，今年準備用「穩健致遠」4字，走向千億目標業績。

新光三越 2024 年營收 945 億元，準備邁入千億大關，未料去年 2／13 旗下店王台中中港店發生氣爆事件，影響 2025 全年新光三越總營收較前年短少 115 億元，停業 8 個月、在 226 天後正式復業，忠實客戶不離不棄，全年僅營業 4 個多月，仍創下132 億元業績，擠進全台百貨與購物中心業績前 10 名榜單。

氣爆事件發生後，新光三越儘速回歸腳步，去年 9 月開幕旗下第 16 間分店「台南小北門店」，引進LOPIA、朵頤牛排與臺虎餐酒館等在地首店，開幕 3 個月創下 250 萬來客人流與 10 億元業績；信義新天地 A9 則推出以男裝為主題的 SKM Men’s，引進專屬一對一造型服務與自營跨品牌概念，在時尚圈也蔚為話題，預計明後年也將於台中店引進。

吳昕陽表示，去年首度推出年消費 20 萬元的金卡會員制度，提供一對一專屬服務與 VIP 室，現會員數已達 1.1 萬人，貢獻整體業績營收約 20%，日後也會持續深化經營高消費忠誠客，今年尚無新開店計劃，但針對台北車站商場的招標也表示「有在研究」。

而今年持續面臨消費保守、出國潮未歇與日圓持續低點的趨勢，吳昕陽則表示百貨從實體來看，要回歸服務的溫度，深化跟客戶的接觸點、強化連結是目標之一，虛擬線上則持續用 AI 來嘗試新東西，並整合 skm pay、skm points、skm media 生態圈，提供更貼近生活的服務。