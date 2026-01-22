fb ig video search mobile ETtoday

店王重傷營收短少百億　新光三越「穩健致遠」今年目標拚千億元

>

▲吳昕陽、吳昕昌、新光三越。（圖／業者提供）

▲新光三越副董事長吳昕陽（右四）、執行副總吳昕昌（右三）與新光三越團隊合影。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨龍頭新光三越去年台中店氣爆意外，宣布 2025 全年營收 830 億元，年減 13%，總座吳昕陽直言「去年不是好過的一年，回歸日常不容易，台中店停業 226 天，今年準備用「穩健致遠」4字，走向千億目標業績。

新光三越 2024 年營收 945 億元，準備邁入千億大關，未料去年 2／13 旗下店王台中中港店發生氣爆事件，影響 2025 全年新光三越總營收較前年短少 115 億元，停業 8 個月、在 226 天後正式復業，忠實客戶不離不棄，全年僅營業 4 個多月，仍創下132 億元業績，擠進全台百貨與購物中心業績前 10 名榜單。

氣爆事件發生後，新光三越儘速回歸腳步，去年 9 月開幕旗下第 16 間分店「台南小北門店」，引進LOPIA、朵頤牛排與臺虎餐酒館等在地首店，開幕 3 個月創下 250 萬來客人流與 10 億元業績；信義新天地 A9 則推出以男裝為主題的 SKM Men’s，引進專屬一對一造型服務與自營跨品牌概念，在時尚圈也蔚為話題，預計明後年也將於台中店引進。

吳昕陽表示，去年首度推出年消費 20 萬元的金卡會員制度，提供一對一專屬服務與 VIP 室，現會員數已達 1.1 萬人，貢獻整體業績營收約 20%，日後也會持續深化經營高消費忠誠客，今年尚無新開店計劃，但針對台北車站商場的招標也表示「有在研究」。

而今年持續面臨消費保守、出國潮未歇與日圓持續低點的趨勢，吳昕陽則表示百貨從實體來看，要回歸服務的溫度，深化跟客戶的接觸點、強化連結是目標之一，虛擬線上則持續用 AI 來嘗試新東西，並整合 skm pay、skm points、skm media 生態圈，提供更貼近生活的服務。

關鍵字：

新光三越, 氣爆事件, 百貨業績, 台中店, 會員服務

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

新莊宏匯廣場再打造6千坪新賣場　2029年正式開幕

新莊宏匯廣場再打造6千坪新賣場　2029年正式開幕

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走 霍諾德徒手攀101最怕「26樓至90樓」　竹節塔身、斗型結構是難關 大馬最美千金愛馬仕包天天換　指間閃耀卡地亞美洲豹鑽戒 星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯 Lisa加入Nike家族踩Air Max 95帥美登場！曝兒時回憶「存零用錢買鞋」 許路兒的抗寒「青春儲值穿搭法」　一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦 孫芸芸女兒秀廚藝！「仙女菜單」大公開　每天都吃這碗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面